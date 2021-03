Vacunatorio VIP: "No me inscribí para darme la vacuna ni tampoco nadie me ofreció vacunarme" dijo Arroyo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló este domingo en el marco del reciente escándalo por la Vacunación VIP y aclaró: "No me inscribí para darme la vacuna ni tampoco nadie me ofreció vacunarme".

Acto seguido, Arroyo reconoció tener claro: "no soy personal de salud, no soy docente, no soy mayor de 70 años". "No entraba en ninguna de las categorías" detalló a continuación.

En declaraciones emitidas por Radio Rivadavia, se pronunció también sobre el 27F, marcha que tuvo lugar el sábado, y aseguró "entender" las razones de la protesta en Plaza de Mayo. Sin embargo, recalcó que "lo de las bolsas mortuorias claramente no tiene ninguna explicación y es algo absolutamente fuer de lugar".

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Respecto del pedido de renuncia por parte de Alberto Fernández a Ginés González García, afirmó: "En un contexto difícil, el presidente tomó una decisión, hizo un cambio drástico y transparentó la lista". Asimismo, celebró: "Hoy ya sabemos quienes se han vacunado y en qué circunstancias"

Consultado sobre el nivel de pobreza en el país, Arroyo señaló que "en los barrios la principal preocupación es el aumento sostenido de precios que hace que la plata no rinda".

"El 2020 fue un año durísimo, con una fuerte caída de la actividad económica. Hoy ya hay 89 mil personas con un nuevo trabajo", subrayó, dando por finalizado el diálogo radial.

JFG