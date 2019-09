Una vegana denunció a sus vecinos por el olor "a carne y pescado" de su parrilla

Noticias Relacionadas Usaron una marca para disfrazarse y desataron una tendencia inesperada

Una insólita guerra entre vecinos terminó con la tranquilidad del barrio de Girrawheen, en la ciudad australiana de Perth, cuando una mujer vegana identificada como Cilla Carden demandó a la familia que vive junto a su casa por el olor a "carne y pescado" que desprendía su parrilla cada vez que cocinaban.

"Pusieron la parrilla justo al lado de mi cerca para que huela a pescado, todo lo que puedo oler es pescado", expresó en declaraciones al diario británico The Guardian. La demandante aseguró, además, que para ella la actitud de sus vecinos era "deliberada" y que buscaban "molestarla" por su ideología. "No puedo disfrutar de mi jardín, ya no puedo salir de casa", agregó.

Cansada, Carden llevó el caso a la justicia en agosto de 2017 y denunció, también, que sus vecinos colocaron una luz reflectante que apunta a su casa, y que los ruidos molestos eran "constantes". En la presentación judicial, la mujer detalló que tenía que estar encerrada para no sentir el olor y que no podía dormir por los "ruidos molestos" de los hijos de la pareja.

En declaraciones a la cadena de noticias 9News, el hombre denunciado, llamado Toan Vu, indicó que tuvo que cambiar parrilla de lugar por las quejas de la mujer y que sus hijos ya no jugaban más en el jardín. Según trascendió, la familia no fue la única con problemas. Otro hombre del barrio también debió sacar su parrilla ante los constantes reclamos de Carden.

Finalmente, el presidente del tribunal supremo, Peter Quinlan, desestimó el mes pasado la solicitud judicial y en su fallo recalcó que las quejas de la mujer "no eran razonables". En la sentencia, remarcó que "a la señora Carden se le dio una oportunidad justa para presentar su caso, y los miembros del tribunal condujeron los procedimientos de manera justa y apropiada". En este marco, invitó a los vecinos a "dirigir y gastar sus energías en la resolución de sus diferencias lo mejor que puedan".

"Usted y su vecino deben llegar a un acuerdo, la resolución de disputas cara a cara puede ser una forma más fácil, rápida y económica de resolver los problemas", le expresó el juez Quinlan a la demandante. La mujer vegana ya adelantó que continuará con las acciones legales.

