Venus y Júpiter se alinearán y serán visibles desde la tierra: cuándo y cómo ver este fenómeno

El último día de abril será posible apreciar la conjunción de Venus y Júpiter desde la tierra. Ambos planetas parecerán tocarse a pesar de estar separados por unos 800 millones de kilómetros. El fenómeno tendrá su momento cúlmine cerca del amanecer.

Según indicó el sitio espacial EarthSky, en el pico de cercanía de la conjunción Venus aparecerá a 0,2 grados al sur de Júpiter, una distancia que sería menor al diámetro de la luna. El 1 de mayo los planetas ya habrán continuado cada uno por su lado y desde la tierra se verá cómo se alejan.

“La conjunción Venus-Júpiter ocurre aproximadamente una vez al año, pero este año los dos planetas aparecerán significativamente más cerca de lo que suelen estar”, explicó a la CNN Patrick Hartigan, profesor de física y astronomía de la Universidad Rice en Houston, Estados Unidos.

Ya es posible apreciar como los planetas comienzan a acercarse | ABC Digital

Según señaló el profesor experto, la última vez que ambos planetas estuvieron aún más cerca que en esta oportunidad fue en 2016, aunque se dificultó apreciar el fenómeno desde la tierra ya que se encontraban muy cerca del sol.

Si bien el mejor momento de este suceso ocurrirá el 30 de abril, a partir de este miércoles ya se puede apreciar cómo los planetas comienzan a acercarse: hoy están separados por unos 3,2 grados.

“Venus y Júpiter suelen ser los dos planetas más brillantes en el cielo, por lo que pueden dar un gran espectáculo cuando están en estrecha conjunción. Es una vista hermosa y fácil de ver para todos”, aseguró Hartigan.

A su vez, también se producirá otra conjunción planetaria entre Marte y Saturno, al norte de la de Venus y Júpiter, por lo que será una alineación poco común.

¿Cómo ver la conjunción planetaria de este 30 de abril?

Según precisó el sitio EarthSky, las primeras horas entre el último día del mes y el 1 de mayo serán oportunas para obtener una buena visualización del fenómeno.

En lo que respecta al hemisferio sur, los observadores podrán encontrar la conjunción sobre el horizonte oriental, donde Venus aparecerá sobre Júpiter el 30 de abril y luego por debajo a partir del 1 de mayo.

Para apreciar el suceso es preciso que el cielo se encuentre despejado, de forma que las nubes no bloqueen la vista. La luna no será un problema ya que no estará iluminada.

AS/ff