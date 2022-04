Ana Julia Aneise: "La agenda ecológica es la más transversal de todas"

Ana Julia Aneise, economista e integrante de Jóvenes por el Clima Argentina, fue entrevistada en Modo Fontevecchia en Radio Perfil (FM 101.9), donde expresó la importancia de “no caer en un catastrofismo”. En ese sentido, esta analista del Área de Recursos Naturales de Fundar (que se encuentra realizando trabajo de campo en el tema humedales) destacó la importancia de “trabajar activamente” para hacer cambios efectivos en términos climáticos.

El viernes fue el Día de la Tierra, ¿cambió algo de respecto del de 2021? ¿Avanza la sociedad en su toma de conciencia de temas ecológicos?

Sin dudas, vemos cómo año a año cada vez más personas se involucran en la problemática ambiental. Eso también se evidencia en las manifestaciones que hay en las calles, hay muchas actividades a lo largo y ancho del país que dejan asentado que las nuevas generaciones pero también las personas que viven en el planeta se dan cuenta del cambio climático y luchan por involucrarse a nivel nacional e internacional.

Desde ya, los cambios institucionales van más lentos que la valoración que se tiene de la situación pero hay que tener una visión optimista para no caer en un catastrofismo, algo que pasa muchas veces cuando se habla sobre calentamiento global, con la idea de que todo hacia el futuro será peor y que ya no hay nada que se pueda arreglar. Creemos que es importante pensar qué podemos hacer hacia el futuro y trabajar activamente para que suceda.

"Jóvenes de toda la Argentina marcharán este viernes por el cambio climático"

¿Es la ecología uno de los pocos temas en los que la Argentina cruza la grieta? ¿Te encontraste con el privilegio de llevar adelante una agenda que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos valoran?

Yo no sé si cruza la grieta, creo que es un tema que cada sector interpreta a la luz de sus propias convicciones y de su forma de ver el mundo. No hay un único ambientalismo así como no hay un único feminismo. Por eso no creo que haya tal cosa como una política ambiental objetivamente en el vacío como algo que excede a la política partidaria o a los intereses en pugna.

La ecología no es algo que está exento de las disputas que existen en nuestro país como pasa en todo el mundo. Aún así se ve que en estos últimos años hay un mayor involucramiento de los partidos políticos por problemáticas ambientales y eso es positivo porque significa que estamos dándole más importancia al tema.

"Día de la Tierra: la importancia de tomar consciencia de la deuda con nuestra naturaleza"

¿Notás que alguna de las dos coaliciones toma con valores distintos la ecología o ambas, independientemente de que no hay una sola ecología, tienen la misma preocupación?

La agenda ecológica es la más transversal de todas. Hay una gran problemática con el tema de los residuos. No hace falta solamente que la población en general reduzca los residuos sino también que, efectivamente, haya industrias que puedan hacer un aprovechamiento de este material reciclado para reinsertarlo en productos nuevos. Para eso hace falta la intervención del Estado.

Toda Latinoamérica tiene una ley de responsabilidad del productor, no así Argentina. Esto se discutió el año pasado en donde sectores de productores y la Federación de Cartoneros contaban que ellos venían llevando esta labor y necesitaban que el productor contemple el trabajo que hacen. Es importante reconocer el trabajo de los cartoneros y cartoneras y en este caso el Frente de Todos impulsó este proyecto, pero es uno de los casos y cada uno tiene su propia forma de abordar el tema.

"Según un estudio, reinsertar 20 especies de animales podría ayudar a estabilizar el clima"

¿Creés que va a ser electoralmente un tema en la agenda para el año próximo, cuando haya que elegir al nuevo presidente?

Creo que en las nuevas generaciones es un tema cada vez más importante. A la vez, en la Argentina estamos cada vez más atravesados por tantas problemáticas que a veces cuesta ver la importancia de la problemática ambiental pero también hay que entender que lo ambiental es inherentemente social. No es una preocupación de segundo orden.

La pobreza y la desigualdad social se vinculan muchísimo al tema ambiental. Justamente el cambio climático lo que hace es recrudecer fenómenos como las olas de calor que tuvimos este verano, como los incendios, cuestiones que afectan mucho más a las personas que menos tienen ya que tienen menor acceso a los servicios, tienen viviendas más precarias.

Es empezar a ver que estamos en un mundo que se va a poner cada vez más adverso en términos climáticos, y que si la Argentina no se prepara va a tener un problema gravísimo.

Alberto Fernández: "Confirmamos nuestro compromiso con la agenda climática"

Ana, mencionás a los jóvenes que tienen mucha conciencia ecológica. Al mismo tiempo hay un fenómeno de los jóvenes con Javier Milei, donde se plantea un individualismo donde la ecología no pareciera ocupar un espacio importante. ¿Es distinta la oposición de los jóvenes frente a la ecología dependiendo del nivel educativo y socioeconómico o del grado de ideología que tengan?

Ahí se verán temas de que no hay una única juventud. Es un grupo etario diverso en donde también pueden florecer expresiones como las de Milei. Entiendo que con lo de Milei influye también lo que él expresó que no cree que el cambio climático sea un fenómeno real. Esto también tiene que ver con un fenómeno como el de Donald Trump. De todas maneras, no creo que a nivel generacional, la ecología sea una preocupación inherente porque las juventudes son diversas.

CB PAR