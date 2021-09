José Luis Espert cuestionó a Milei por el cambio climático: "La ciencia dura ha mostrado evidencias"

De cara a las PASO del próximo 12 de septiembre, el precandidato a diputado nacional de Avanza Libertad por la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, habló sobre sus propuestas en materia económica. Además, cruzó a Javier Milei, quien dijo días atrás que "el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo".

“Soy muy partidario de las ciencias duras y hay cosas que hay que someterlas a la discusión de la ciencia dura, que ha mostrado evidencias suficientes para tener alguna preocupación por el cambio climático, como también por la contaminación que genera la minería”, opinó Espert este viernes 3 de septiembre en diálogo con Hablemos Todo Hoy, el programa que conduce Nacho Otero en Metro 95.1.

Por lo tanto, el precandidato a diputado sostuvo que “amerita tener preocupación por el cambio climático”, a diferencia de lo que dijo Milei, que compite por el mismo espacio político pero en la Ciudad de Buenos Aires. “Ahora, que se meta la ideología es otra cosa. Pero si la ciencia dura ha dictaminado, mostrado o decidido ciertas cosas hay que prestarle atención”, consideró Espert.

En cuanto a la ideologización de ciertas cuestiones, José Luis Espert lamentó que “por culpa de ideologizar discusiones, derecha, izquierda, nos va mal”. "Me empecé a dedicar a la política a los 58 años y lo hice solo para cambiar el país. Haríamos un gran aporte como sociedad si empezáramos a respetar algunas cuestiones en temas económicos y dejáramos de discutir si son de izquierda o derecha", indicó.

En materia económica, el economista insistió en la aplicación de una reforma laboral “necesaria para bajar el trabajo en negro y que los empresarios tengan ganas de contratar trabajadores”. “Nosotros vamos a llevar propuestas concretas a la legislatura provincial, a los Consejos deliberantes de la provincia y al Congreso Nacional; no vamos a hablar de estupideces como los demás. Soluciones concretas para problemas concretos", aseveró.

Sobre este aspecto, al ser consultado sobre su primer proyecto de ley en el Congreso en el caso de ser elegido, Espert aseguró que “hay que cambiar la estrategia del crecimiento argentino”, en relación a la manera de hacer industria. “Hay que cambiar la manera de hacer industria; hay que tenerla, pero de otra manera”.

Por ese motivo, el economista explicó: “Nuestro primer proyecto de ley va a ser transformar el Mercosur en un simple tratado de libre comercio para que Argentina pueda firmar, cuando las circunstancias lo den, un tratado de libre comercio con todos los países que se pueda, como lo está planteando Uruguay, Irlanda, Australia, entre otros países".

Espert sobre la legalización de la marihuana

A raíz de las declaraciones de la precandidata a diputada nacional de Juntos, María Eugenia Vidal, quien días atrás dijo que no es lo mismo “fumarse un porro en Palermo” que en una villa, varios dirigentes salieron a criticarla o apoyarla, en el marco del debate de la legalización del uso recreativo del cannabis.

En ese contexto, Espert se negó a opinar del tema: "Estoy muy preocupado porque la gente se está muriendo de hambre, las chicas en el conurbano están pariendo en el inodoro. La Argentina está a punto de no tener retorno, por lo que rechazo cualquier tipo de discusión que no tenga que ver con los problemas tremendos. Que no nos desvíen la atención de los problemas. La gente se muere de hambre y tiene pánico por la inseguridad", aseguró.

CFT/FRF