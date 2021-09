Vidal sobre sus dichos sobre la marihuana: "Fue mi error plantearlo en términos de barrio"

En el tramo final de la campaña en vista a las PASO, la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en CABA, María Eugenia Vidal, reconoció el pasado jueves que fue un “error” de su parte haber diferenciado “fumarse un porro en Palermo” que en la villa 1-11-14.

"Fue mi error plantearlo en término de barrios, pero sigo creyendo que hay contextos de consumo", dijo Vidal en diálogo con Verdad/Consecuencia, por TN, para argumentar su posición en contra de la legalización de la marihuana para su uso recreativo.

En tal sentido, María Eugenia Vidal sostuvo que “no hay tanta distancia” entre los dos sectores de la sociedad, teniendo en cuenta que “algunos tienen la posibilidad de tomarse un avión y otros no, pero todos quieren un futuro en la Argentina”.

La exgobernadora bonaerense había señalado durante una entrevista con Filo News que “hay dos realidades muy distintas” en este tema, dado que “una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, o en la 1-11-14, rodeado de narcos”.

Frente a estas declaraciones, Vidal volvió a insistir en la noche de ayer en que “no es lo mismo consumir recreativamente en un contexto donde tenés contención y un proyecto de vida, más allá de que barrio sea, que consumir en un contexto de vulnerabilidad", al tiempo que negó haber probado alguna vez un cigarrillo de marihuana.

“Desde el Gobierno todo se banaliza"

Asimismo, la precandidata a legisladora repitió que "el problema es el narcotráfico", aunque advirtió que "desde el Gobierno todo se banaliza".

"Alberto y el Gobierno tiran la idea del proyecto de despenalización para no discutir lo que en verdad les importa a los jóvenes y lo que no pueden responder, que hay un problema de escuelas cerradas desde hace un año y medio, que hay un problema de trabajo y que hay un problema que los dejaron encerrados a los jóvenes", manifestó.

Larreta salió en defensa de Vidal: "En los barrios vulnerables, la droga pega y destroza las familias"

Para Vidal, el debate sobre la despenalización del consumo de marihuana es uno de "los temas no saldados". "Son temas como el aborto y otros donde uno no vota partidariamente sino como piensa en los términos de sus convicciones, pero no sé si son los temas de urgencia", indicó.

En otro tramo, se refirió a los jóvenes profesionales que deciden emigrar luego de recibirse en la universidad por la crisis que atraviesa la Argentina desde hace tiempo. “Me parece un dato lógico y los entiendo. Lo que están haciendo es totalmente lógico, si yo tuviera 20 o 21 años y estuviera a punto de recibirme, también sería difícil para mí ver un futuro en la Argentina. Es verdad lo que están viendo, que no pueden conseguir trabajo”, consideró.

Sin embargo, la precandidata a diputada nacional aseguró que “no son todos (los políticos) lo mismo”, y ejemplificó con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que “si hay un lugar que te permite creer que la transformación es posibles es la Ciudad de Buenos Aires, no por lo que te promete, sino por lo que ya hizo”.