"Para ser libres hay que vivir", el video de Alberto Fernández a horas de volver a la fase uno

A horas de que se inicie en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una fase estricta de la cuarentena para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández pidió este martes 30 de junio "estar todos juntos" para "cuidar la vida de los argentinos".

"Es tiempo de cuidar la vida de los argentinos, y para eso debemos estar todos juntos", expresó Fernández desde su cuenta de Twitter, donde compartió un spot con frases de sus discursos recientes acompañadas de la canción "En el país de la libertad", de León Gieco.

En el video en cuestión, el mandatario manifestó: "Déjenme invitarlos a reflexionar un poco, juntos. De lo que estamos enamorados es de la vida y por eso la cuidamos tanto. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos".

"La economía se deteriora, pero la economía se recupera. Lo que lamentablemente no vamos a recuperar son esos mil argentinos que nos dejaron. No son una estadística, son hombres y mujeres con cara, con historia, con vidas, con cariños, con afecto que se han quedado en el camino", agregó.

En esa línea, siguió: "No saben cuanto valoro la libertad, pero la verdad, quiero recordarles algo, la libertad se pierde, siempre, cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir, cuidemos la vida, es lo que debemos hacer ahora. Que no nos confundan, somos un gran país, somos una gran sociedad, no bajemos los brazos ahora, hicimos tanto esfuerzo. Otro esfuerzo vale la pena".

FOTOS | Barrio por barrio: el ultimo día de la cuarentena "flexible" en el AMBA

El AMBA, Chaco, el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén iniciarán este miércoles 1 de julio una nueva fase del aislamiento obligatorio con mayores restricciones al transporte público y estrictos controles en la circulación y en las actividades sociales, a partir de la multiplicación de casos de COVID-19 detectada en los últimos días.

