Alberto Fernández y Jorge Capitanich analizaron la pandemia en Chaco por videoconferencia

A través de una videoconferencia, el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, analizaron la situación epidemiológica de la provincia frente al coronavirus, así como también los métodos utilizados para combatir los efectos de la pandemia. "A Coqui lo conozco hace muchos años y es uno de los políticos más inteligentes que conocí. Le pido a los chaqueños que acompañen a su gobierno", expresó el jefe de Estado.

Y agregó: "Mi experiencia me dice que hay que tenerle un poco de miedo a la cuarentena inteligente. No es tan inteligente porque no para drásticamente la circulación".

El mandatario remarcó que "el virus no distingue entre inteligente y no inteligentes, ni entre buenos y malos, ni entre peronistas y radicales". "La cuarentena administrada desde la tecnología es muy riesgosa, el virus no actúa con inteligencia, actúa con maldad", manifestó Alberto Fernández.

En ese sentido, subrayó: "Les pediría a los amigos de Resistencia y Gran Resistencia que entiendan que hay que hacer un poco más de esfuerzo. En el Chaco tenemos un problema".

En vivo | Conferencia de prensa. https://t.co/7xuUydTZLE — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) June 30, 2020

Previamente, el gobernador había expuesto la situación epidemiológica actual y las medidas que se llevan adelante. "Estamos observando que la tasa de recuperados y estables y nos da una percepción de que el trabajo que se está realizando marca un sendero positivo", remarcó el mandatario provincial desde la Sala de Situaciones en Defensa Civil de Chaco.

Mientras el jefe de Estado escuchaba, Capitanich sostuvo que "la tasa de letalidad es de 4,83%" y que "el gran desafío es mejorar la atención médica" provincial.

El gobernador también comentó que la tasa de duplicación de los casos en Chaco es cercana a 24 días, aunque por supuesto en las zonas de mayor circulación del virus es menor. "Generamos una reducción en la curva de infectados y aumentamos la cantidad de testeos", resaltó el chaqueño.

Y agregó: "Nuestras debilidades son la alta letalidad de casos en algunas comunidades y en los lugares de mucha concentración de personas, como los barrios populares, donde hemos tenido problemas".

Hasta el momento, en Chaco se registraron 1.961 casos positivos de COVID-19: es el tercer distrito con mayor cantidad de contagios, por detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.