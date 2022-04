Video: el encargado de un edificio saltó de balcón a balcón en un quinto piso para salvar a un nene

El encargado de un edificio se vistió de héroe al saltar de balcón a balcón de un quinto piso, en Caballito, para salvar a un nene que había quedado atrapado en ese lugar por un descuido de sus padres.

El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 10 de la mañana en calle Acoyte al 175. En ese momento, vecinos le advirtieron al encargado de la presencia del menor en el balcón y sin adultos mayores cerca para vigilarlo.

Así fue el rescate del menor atrapado en un balcón en Caballito

En ese momento, Alejandro, el encargo, acudió al departamento de al lado y realizó una peligrosa maniobra para pasar de balcón a balcón y poder quedarse con el nene para impedir que le pase algo malo. La escena quedó grabada por una mujer que pasaba por el lugar.

Luego de su heroica actuación, Alejandro habló con los medios donde contó: “Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón del quinto piso. Les toqué el timbre, golpeé la puerta y nadie me contestó. Fui al departamento vecino, entré y, sin dudarlo, salté al balcón”, relató.

El niño estaba jugando afuera cuando Alejandro saltó de balcón a balcón y se encontró con que una de las persianas estaba un poco levantada: “La criatura fácilmente pudo haber pasado cuerpo a tierra”.

Los padres estaban durmiendo

Ya dentro del departamento, contó: “Empecé a aplaudir en la casa, diciendo ‘¿hay alguien acá?'. “Los padres estaban durmiendo. Según lo que me dijo el padre, fue un descuido. Uno de los dos se olvidó de cerrar la persiana".

“El padre se despertó, le comenté toda la situación, que la criatura estaba del lado de afuera y que casi se cae. El tipo no podía creer lo que estaba pasando”, dijo.

Alejandro contó que la pareja hace apenas dos semanas que se mudó al edificio y que tras rescatar al menor, no volvió a hablar con ellos: "Después de todo lo que pasó, les toqué timbre, pero no me contestaron. Por ahora no los vi ni me agradecieron".

“Los vecinos habían llamado a la policía, pero no pensé ni un segundo y crucé porque (el nene) ya se estaba empezando a trepar, fue un acto sin pensar”, afirmó.

