Viral: la tradicional marca de harinas cambió su logo para evitar el racismo

La imagen del viejo y el nuevo paquete de la tradicional marca de harinas Blancaflor se viralizó este martes 25 de mayo, Día de la Patria, debido al cambio de logo de la empresa. Es que decidieron sacar al personaje de la "negrita" amasadora para evitar el racismo.

El clásico paquete celeste de harina aditiva de fábrica con polvo leudante ya no es el mismo que antes. Hasta hace pocos días, el personaje que estaba en el frente del paquete era un dibujo de una "negrita amasadora".

Por qué se celebra el 25 de mayo

Sin embargo, la empresa elaboradora de la harina Blancaflor, Molinos Río de la Plata, decidió reemplazar esa imagen del personaje debido a que la consideraron estigmatizante al tratarse de una mujer negra que, según su vestimenta, trabaja en la cocina.

"La nueva normalidad deconstruida de Blancaflor quitando a la africana esclava que amasaba", fue el tuit del usuario llamado Mariano en el que compartía las dos imágenes de los paquetes, el viejo con la "negrita" y el nuevo.

Según se puede observar, el nuevo packaging es más genérico ya que no muestra a ningún personaje ficticio ni real, sólo muestra unos brazos preparando la masa. Sin embargo, algunos usuarios también cuestionaron que los brazos que ahora aparecen en el frente del paquete, parecieran ser de una mujer, lo que provocaría un estigma al indicar que sólo las mujeres se encargarían de la cocina.

Critican varios dibujos animados clásicos por fomentar el acoso sexual

La empresa Molinos Río de la Plata, que elabora la harina Blancaflor, no emitió ningún comunicado al respecto. En su página web, se observa la descripción del producto: "Blancaflor es la marca pionera que creó la famosa harina leudante aportándole practicidad al amasado casero. Con una trayectoria de más de 60 años, sigue siendo la aliada indispensable de quienes disfrutan de amasar con un producto único".

Uno de las curiosidades que generó este debate es que la viralización se dio justo un 25 de mayo, el Día de la Patria. Es que la gran mayoría de quienes hoy son adultos, durante sus años escolares, tuvieron que pintarse la cara con corcho quemado para representar a los esclavos negros de 1.810 y a las famosas "mazamorreras" que era eran mujeres negras que cocinaban.

De todas maneras, como es costumbre, en las redes hubo comentarios tanto a favor de la decisión como en contra. Mientras que algunos se agarraron de la decisión para, también como de costumbre, hacer algunos chistes.

Porque sea negra y este vestida de cocinera ya relacionan con esclavitud... No puede ser una chef pastelera afrodescendiente libre y empoderada? Aguante la negrita de Blancaflor 🙌 https://t.co/4rkOGqeQTi

Adhiero, deconstruyen para ser políticamente correctos y terminan discriminando a una pastelera de color no blanco que estaba hace décadas en el logo de Blancaflor. Con la de "mamá cocina" de color hegemónico no tienen problema, no? https://t.co/DmX295Gynp pic.twitter.com/HViI0xcinl