Visitas a Olivos: habló el peluquero de Alberto Fernández en medio de la polémica

El peluquero de Alberto Fernández, Marcelo Cuggini, habló tras divulgarse información vinculada con una visita suya a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. "Era obligatorio el aislamiento pero yo fui porque me llamó", comenzó relatando Cuggini.

Sobre su relación con Fernández, y en declaraciones para Todo Noticias, precisó que lo conoció "hace 6 años en un encuentro del Frente Renovador con Sergio Massa". "Le corté el pelo en Casa Rosada hace dos meses", rememoró a continuación.

Sobre su arribo a la Quinta Presidencial, dijo que tuvo lugar antes de que el mandatario llevase a cabo un viaje a México. Por otro lado, y en cuanto al importe que facturó por el servicio, aclaró: "Le corto el pelo desde mucho antes que sea Presidente. Le cobro igual que a todo el mundo y me paga más. Cobro $2000 a domicilio. A Alberto le gusta el pelo largo, desprolijo. No es una persona muy asidua a venir a la peluquería".

Tras ser consultado sobre el supuesto recibimiento de un subsidio de $600.000 por mes por ser el peluquero del Presidente, insistió: "No, lamentablemente no cobré porque era un proyecto con la fundación que tiene mi mismo nombre".

"Yo recibía muchas consultas para haber si había becas. Se lo comento a Alberto y me dijo que me arme una fundación y que él me ayudaba. Me dijo que quería sacar a la gente de los planes y llevarlos al mercado laboral. Me dijo que hable con Moroni. Después no pude seguir con ella porque quebré, me fundí", contó.

En los últimos tramos de la entrevista, Cuggini aclaró nuevamente: "Estuve solo una vez en Olivos. Entré una sola vez en la cuarentena. Lamentablemente las peluquerías estaban cerradas pero nuestros empleados atendían a domicilio".

Tras su testimonio, llegaría el turno de su primo y también peluquero, Fabio Cuggini. Comenzó remarcado haber echado a Marcelo "por las macanas que cometió" y sostuvo: "Si mi primo cometió algún delito o ilícito, tiene que pagar como lo haría cualquier otro".

Mencionó haber denunciado a su primo luego de que éste le comentara justamente que iba a ganar $600.000 cortándole el pelo a Alberto Fernández. "Si no sale por derecha, sale por izquierda. Si no lo hacen en un boletín, sale de los gastos reservados", agregó.

Luego, Marcelo Cuggini respondió: "Este individuo que me hizo la denuncia, no lo quiero ni nombrar porque no lo veo hace 15 años. No sé por qué tiene tanta saña conmigo". Sobre el domicilio que figura, comentó: "Es un domicilio fiscal que es erróneo. No sé si fue un error de tipeo del estudio contable".

JFG / ED