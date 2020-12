Decomisan 22 toneladas de carne de cerdo no aptas para el consumo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), decomisó 245 reses de cerdos en un frigorífico de Mar Chiquita, que habían sido faenados en condiciones irregulares y sin la presencia de inspectores del Organismo, que realizan las tareas habituales de control sanitario.

Según el Senasa, el personal personal del Centro Regional Buenos Aires Sur constató en el establecimiento la presencia de medias reses recién faenadas en cámaras, y que había sido realizada con personal que no pertenece a la planta permanente del frigorífico.

En el operativo se retiraron 22.500 kilos de carne de cerdo

"Tras no haber sido notificado de esta faena, y no haber estado presente durante la misma, el Senasa no puede garantizar la calidad o sanidad del producto, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores", informaron desde el organismo.

El Senasa es el organismo encargado de certificar la sanidad, la calidad y la higiene de los productos porcinos destinados al consumo interno y al comercio exterior según las normas nacionales e internacionales y de otros servicios oficiales.

Además supervisa todos los procesos de la cadena de producción de animales, el transporte, los establecimientos faenadores, elaboradores, acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados de origen porcino.