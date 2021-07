Productores autoconvocados proponen no comerciar con frigoríficos exportadores

La Red Nacional de Productores Autoconvocados emitió un comunicado donde se posiciona contra los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, al que acusan de negociar con el Gobierno “arrogándose la representación del sector agropecuario, al que traiciona cuando debiera sentirse parte solidaria”.

Según los productores, estos frigoríficos se benefician con las restricciones de las exportaciones de carne dispuestas por el Gobierno Nacional.

“La jugada de estos ‘cazadores en el zoológico’ es conocida: cierres de exportación, baja del precio al productor, compra de vaca barata que stockean mientras la exportación está cerrada y venden con grandes beneficios cuando esta se abre, como ocurría en tiempos de Moreno con la carne y el trigo”, sostienen los productores que impulsaron la movilización realizada el 9 de julio pasado en San Nicolás.

Carne: con exportaciones cerradas aumentó el precio y cayó el consumo.

Gabriel Vénica, integrante de la Red Nacional de Productores Autoconvocados, señaló que “no estamos en contra de hacer negocios, pero no patrocinados por el Estado, que rompe las reglas de juego de la sana de comercio. Esta actitud colaboracionista del Consorcio ABC nos molesta”.

En el comunicado, los autoconvocados proponen no vender a los frigoríficos ni a sus intermediarios. “Invitamos a los productores a no hacerles el juego, mirando a quiénes le vamos a vender. Las medidas son de difícil implementación y no hay una fórmula”.

Durante la movilización realizada en San Nicolás el 9 de julio organizada por los autoconvocados, tuvieron un papel preponderante los dirigentes de la Mesa de Enlace. Para Vénica, “la Mesa de Enlace es la interlocutora natural ante el Gobierno y no pretendemos reemplazarla. Por otro lado, no se la puede reemplazar por sellos de goma como el Consejo Agroindustrial”.

Desde el Norte

Una de las entidades que adhirieron al comunicado es la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor). Su presidente, Roberto Palomo, comentó a perfil.com que “las restricciones siempre llevan a la corrupción, como pasó con el ex ONCCA, porque se otorga la discrecionalidad a los funcionarios”.

Según Palomo “estamos trabajando con los autoconvocados y otras entidades base, alineados en cuanto a la postura”.

En cuanto a la relación entre los productores y el Gobierno Nacional, el presidente de Apronor sostuvo que “estamos esperando a ver qué hace la Mesa de Enlace con el espaldarazo en San Nicolás. Si no hay avances en el diálogo con el Gobierno, la decisión de medidas de fuerza la tomarán las bases”.

LM