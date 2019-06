Fotos | Living Colour regresó a la Argentina con un show a puro ritmo y color

por Silvina Palumbo

La banda neoyorquina Living Colour regresó a la Argentina y brindó un impecable show la noche del sábado 15 de junio en Palermo. El público presente no dejó de bailar y cantar durante todo el recital y los músicos comprobaron que la fidelidad de sus fans se mantiene vigente.

El lugar elegido para la cita fue Groove (Santa Fe 4389). Allí, a las 21 puntual comenzó el espectáculo que además de recorrer todos los hits del grupo, repasaron los de su primer álbum 'Vivid', el cual cumplió nada menos que 30 años. No faltaron los clásicos Cult of personality y Glamour Boys.

El cuarteto estuvo comandando por su histórico guitarrista Vernon Reid; el vocalista Corey Glover, el baterista Will Calhoun y el bajista Doug Wimbish. El público agradeció cada tema y no dudaron en ovacionar a los músicos.

Living Colour en Palermo. FOTO: Silvina Palumbo

La primera visita de los neoyorquinos de Living Colour al país fue en 1993 cuando se presentaron en el Estadio Obras. Después tocaron en distintos festivales y también en el Teatro Gran Rex. En mayo del 2018 se presentaron también en Groove, donde brindaron un enérgico show que, en el sábado volvieron a replicar.

Separación y retorno a los escenarios. Living Colour, que desde 1984 fusiona funk, hard rock, heavy metal, jazz y hip hop, decidió tomarse un respiro en 1995, dos años después de publicar el tercer disco "Stain", el más heavy de su discografía, pero en 2001 anunció su reunión y dos años más tarde lanzó "CollideØscope", trabajo discográfico que selló más de diez años sin componer juntos.

Discografía. El cuarteto lanzó los álbumes "Vivid" (1988), "Time's Up" (1990), "Biscuits (1991)", "Stain" (1993), "CollideØscope" (2003), "The Chair in the Doorway" (2009) y "Shade" (2017).

Living Colour en Groove. FOTO: Silvina Palumbo

La banda renovó la escena musical de fines de los 80’s y principios de los 90’s junto a artistas como Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Suicidal Tendencies , Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana y Alice in Chains. Vivid fue el primer disco del grupo y es considerado la radiografía de una época: el final de la década del 80, en Nueva York.

La particular manera de hacer música de este cuarteto llegó a los oídos del mismísimo Mick Jagger, quien les consiguió contrato en un sello a finales de los 90’s. Además de eso, el líder de los Rolling Stones fue el productor de su primer hito discográfico: 'Vivid'.