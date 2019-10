Acciones tecnológicas lideran en ganancias; cae libra esterlina

Rita Nazareth, Claire Ballentine y Vildana Hajric

Las tecnológicas lideraron las ganancias en las acciones estadounidenses mientras inversionistas evaluaban una gran cantidad de ganancias corporativas en el contexto de una desaceleración económica mundial. La libra cayó.

El índice S&P 500 cotizó por encima del nivel de 3.000, acercándose a su máximo histórico. Microsoft Corp. repuntó después de que las ganancias superaron las expectativas, mientras que una perspectiva positiva de Lam Research Corp. estimuló un aumento en fabricantes de chips. Tesla Inc. se disparó después de publicar una ganancia sorpresa. El Dow Jones Industrial Average tuvo un rendimiento inferior a medida que los resultados de 3M Co. revelaron que la desaceleración continuaba perjudicando al fabricante. Twitter Inc. cayó tras un pronóstico decepcionante.

Los inversionistas también monitorearon los últimos desarrollos en la disputa comercial en curso. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, criticó las medidas de China contra los manifestantes en Hong Kong y solicitó un mayor compromiso entre las dos economías más grandes del mundo. La nación asiática tiene como objetivo comprar al menos US$20.000 millones en productos agrícolas en un año si se firma un acuerdo comercial parcial, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

En otros lugares, la propuesta del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de una elección anticipada el 12 de diciembre, quedó en el aire después de que sus oponentes indicaran que primero querían descartar un brexit sin acuerdo. La libra tuvo pérdidas. El Banco Central Europeo mantuvo el estímulo monetario sin cambios en la reunión final de la presidencia de Mario Draghi.

Más sobre ganancias:

PayPal Holdings Inc. reportó ganancias que superaron las estimaciones, lo que provocó una recuperación de las acciones.

Las ganancias de Comcast Corp. superaron las previsiones en medio de un aumento en los suscriptores de Internet.

Ford Motor Co. se desplomó después de que la compañía redujo su pronóstico para todo el año en US$500 millones.

EBay Inc. cayó después de entregar un pronóstico de ingresos que no estuvo a la altura de las estimaciones de los analistas.

La perspectiva de Xilinx Inc. se quedó corta frente a las expectativas, en parte debido a la lista negra contra Huawei Technologies Co.

“No ha sido una temporada de ganancias estelar hasta ahora, pero nada que realmente asuste a los inversionistas sobre una próxima recesión”, dijo Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales en TIAA.

Con la temporada de ganancias, los inversionistas tienen numerosas oportunidades de ver cómo las corporaciones resisten a los efectos de la tensión comercial, la desaceleración del crecimiento y el brexit. Dos medidas clave de la inversión empresarial en EE.UU. registraron caídas que fueron peores de lo que analistas esperaban en septiembre. Otros datos indicaron que los consumidores aún son lo suficientemente saludables como para seguir gastando e impulsar el crecimiento.

“Hay cierto nerviosismo que es lo suficientemente bueno como para evitar cualquier señal irracional o espíritu animal dentro del amplio mercado de exuberancia”, dijo John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer & Co. “En general, la historia refleja un tipo de escenario en el que se observa y espera, mientras inversionistas y comerciantes realmente absorben las noticias sobre las ganancias”.