Acreedores argentinos buscan respaldo para cláusulas de deuda

Scott Squires, Jorgelina do Rosario y Carolina Millan

Los acreedores de Argentina se han puesto en contacto con varias organizaciones internacionales en busca de respaldo a una propuesta para cambiar las reglas que rigen algunos de los valores extranjeros del país, según personas familiarizadas con el asunto.

El Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de EE.UU., la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y el Instituto de Finanzas Internacionales se encuentran entre las organizaciones que han sido contactadas informalmente por los tenedores de bonos, dijeron las personas, que pidieron que no revelara su identidad ya que se trata de un asunto privado.

Si bien los grupos no tienen poder de decisión oficial sobre cómo se redactan los contratos de bonos, la idea es que su aceptación otorgaría al ministro de Economía, Martín Guzmán, cobertura política para aceptar los cambios, lo que reforzaría los derechos de los acreedores al cerrar legalmente ciertas lagunas para bonos argentinos emitidos en 2016 y posteriormente. Los cambios en los contratos son un punto clave de negociación en el tramo final de las conversaciones entre el Gobierno de Argentina y los principales acreedores, entre ellos Blackrock Inc., Ashmore Plc y Fidelity Management and Research Co.

En la actualidad, las cláusulas de acción colectiva (CAC, del inglés) de los bonos están redactadas de tal manera que Argentina podría acometer una reestructuración sin un amplio apoyo de sus tenedores de bonos a través del llamado “pac-man” y estrategias de redesignación. Los inversores quieren dificultar que Argentina recurra a esas tácticas, que aprovechan la forma en que están estructuradas las CAC.

Guzmán dijo en un evento por internet el jueves pasado, que el país adoptaría los cambios si cuentan con el apoyo de la comunidad internacional.

Una portavoz del Tesoro de EE.UU., la oficina de prensa del FMI y un representante del Instituto Internacional de Finanzas rehusaron hacer comentarios. Una portavoz de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales no respondió a las solicitudes de comentarios.

La oficina de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina rehusó hacer comentarios.

Argentina y sus principales acreedores están entrando en las etapas finales de las negociaciones que duran ya meses para reestructurar una deuda por valor de US$65.000 millones, que el Gobierno dijo que no podía pagar incluso antes de que el coronavirus devastara aún más la economía en contracción. La diferencia entre las posiciones de negociación de las dos partes es de solo 3 centavos por dólar según el valor presente neto, de acuerdo con analistas de Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley.

La oferta de deuda del Gobierno a los tenedores de bonos más reciente vence el 4 de agosto, a menos que se amplíe.

Cuando se le preguntó el jueves acerca de las noticias que informaban que el Gobierno retrasaría la fecha límite, Guzmán dijo que todavía estaban evaluando todas las opciones y que pronto tomarían una decisión.