Estrellas de Hollywood se declararon en huelga y se suman a los guionistas

Por primera vez en seis décadas, los guionistas y actores de Hollywood están en huelga al mismo tiempo, un cataclismo para cientos de miles de trabajadores del cine y la televisión que ya se encuentran inactivos por el creciente conflicto laboral en la industria del entretenimiento.

El Screen Actors Guild, el sindicato que representa a unos 160.000 actores, anunció el jueves que iniciaría una huelga después de no llegar a un nuevo acuerdo laboral con la Alliance of Motion Pictures & Television Producers, que representa a estudios como Walt Disney Co. y Netflix Inc. La huelga comienza a la medianoche.

El sindicato de guionistas Writers Guild of America, por su parte, ha estado en huelga desde el 2 de mayo, paralizando programas de televisión nocturnos como The Tonight Show, deteniendo muchos proyectos en curso y poniendo en peligro el tradicional estreno de nuevos programas de televisión a partir de septiembre.

La amenaza de la inteligencia artificial se cuela en la huelga de guionistas de Hollywood

En un comunicado posterior al anuncio de la huelga, la alianza de estudios dijo que el sindicato “lamentablemente ha elegido un camino que provocará dificultades financieras a incontables miles de personas que dependen de la industria”.

Desde los estudios dicen que se ofrecieron aumentos salariales porcentuales de dos dígitos y mayores beneficios de jubilación y salud, así como un incremento de los salarios residuales, es decir, el dinero que reciben los actores y otros trabajadores de la industria cuando se vuelven a emitir series y películas. También ofrecieron protecciones contra el uso de la imagen digital de los actores, respondiendo así a los temores sobre la inteligencia artificial.

En su conferencia de prensa, representantes del sindicato de actores sugirieron que las partes siguen distanciadas, y que la compensación por streaming es un tema clave a medida que el entretenimiento de vídeo en línea predomina sobre la televisión y el cable.

“No puedo creer lo alejados que estamos en tantas cosas”, dijo el presidente del sindicato, Fran Drescher, en la conferencia. “Todo el modelo de negocio ha cambiado gracias al streaming. Es un momento histórico. Es el momento de la verdad”.

El impacto de las huelgas en series y películas

El trabajo en decenas de programas populares ya se detuvo, incluidos Abbott Elementary de ABC y Stranger Things de Netflix. Fox dio a conocer el martes una programación televisiva de otoño que consiste en su totalidad en reality shows y programas animados ya terminados.

El impacto de las huelgas simultáneas, si duran más de unos pocos días, es probable que sea más amplio que el paro de los guionistas solos. Los programas ya escritos podrían seguir filmándose sin guionistas, pero no sin actores.

Actores en huelga

Los actores también tendrán que dejar de promocionar sus próximos proyectos, por ejemplo, en estrenos de películas, entregas de premios y eventos como la Comi-Con Internacional de San Diego, prevista para la semana que viene. Los programas rodados en el extranjero podrían verse afectados. Y aunque otros contratos pueden permitir a los actores que aparecen en concursos o realities seguir trabajando, es posible que reciban presiones para sumarse a la huelga en apoyo a sus colegas.

Matt Damon y Emily Blunt tuvieron que abandonar el jueves por la noche el estreno de Oppenheimer en el Reino Unido para “escribir sus carteles para el piquete”, dijo el director Christopher Nolan desde el escenario.

Jane Fonda, Susan Sarandon, Rob Lowe y Marca Ruffalo se encuentran entre las estrellas que ya han participado en los piquetes en apoyo a los guionistas. Otros sindicatos, como el IATSE, que representa a unos 168.000 tramoyistas y otros trabajadores de la industria del entretenimiento, han hecho declaraciones de apoyo a los actores.

“Cuanto más se alargue el conflicto, se convertirá en una bola de nieve”, dijo Kevin Near, de Bloomberg Intelligence.

LM