La amenaza de la inteligencia artificial se cuela en la huelga de guionistas de Hollywood

"Páguenle a sus guionistas o les espoileamos el final de Succession". “¿Quieren saber cómo termina The last of us?". Esto decían algunos de los carteles que llevaron los guionistas que se movilizaron en Hollywood en el marco de una huelga que involucra a once mil personas. El reclamo: mejoras salariales y condiciones de trabajo en una industria que está en proceso de cambio.

Guionistas de la Paramount, de paro, en la puerta del estudio de Los Ángeles.

Esta huelga es la primera que la Writers Guild of America –el sindicato de guionistas de Estados Unidos– realiza desde la que se dio entre 2007 y 2008, y que se prolongó por más de cien días. En ese entonces, series como Breaking Bad tuvieron que sortear esa situación en su primera temporada. La misma se había pensado para tener nueve capítulos pero el paro de guionistas obligó a acortarla; eso hizo que, por ejemplo, Jesse Pinkman – el discípulo de Walter White– no muera como estaba previsto en el guión original. Algo que luego resultó bueno para la serie.

¿Qué piden los guionistas?

Como en todas partes del mundo donde hay una huelga, la demanda básica es similar. Esto es, renegociar los sueldos y revisar condiciones laborales. En el caso de los guionistas de Hollywood –que suman unas once mil personas- se puso en la mesa de negociación, además, temas como porcentajes de regalías que series y películas generan con la venta al exterior; la negativa a que se ofrezca trabajo gratis, y hasta regular el uso de la inteligencia artificial en el proceso creativo de los guiones, y otras cuestiones que llevan a “devaluar la profesión de escribir”. Y en el comunicado oficial, la Writers Guild of America agregó que “como muchos trabajadores (de Estados Unidos), a medida que aumentan las ganancias corporativas, los sueldos de los guionistas están estancados”.

En la puerta de Universal Studios también hubo marcha de guionistas en huelga.

¿A qué empresas de Hollywood afecta esta huelga de creativos?

Con Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount y Sony estuvo negociando el sindicato de guionistas de Estados Unidos (Writers Guild Of America) durante seis semanas hasta que el lunes 1º de mayo decretó el paro.

¿Quiénes son los primeros afectados por el paro de guionistas?

Los “late night shows” donde hasta la performance de sus conductores que puede parecer espontánea, no lo es. Todo sigue un guión donde poco se deja librado al azar. Estos “late night” afectados son, por ejemplo, los de Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel o Seth Meyers, por mencionar los más exitosos. En caso de que el paro se extienda, se preveé que puedan continuar -o reponerse– sin guionistas.

¿Qué dicen las empresas de Hollywood?

La Cámara de Productores de Películas y de Televisión (Alliance of Motion Picture and Television Producers) emitió un comunicado a las 48 horas de iniciado el paro de guionistas. Allí por ejemplo, apuntan a que no se puede obligar a las empresas a tener una “sala de escritores” (writers room) de manera fija, sino que debe contemplarse el proyecto para el que se trabaje y eso definirá el número de guionistas necesarios para realizarlo. Y también señalan que el aumento salarial que se dio a comienzo de año es, según ellos, el más alto otorgado en los últimos veinticinco años.

¿Qué implica el uso de la “inteligencia artificial” según las estudios de Hollywood?

La inteligencia artificial provoca interrogantes creativos e incluso legales para todos, señaló en su comunicado la Cámara de Productores de Películas y de Televisión (Alliance of Motion Picture and Television Producers). “En general, las mejores historias, las más originales, son productos de las propias experiencias o de la inventiva de los guionistas”, detallaron. “Pero por ejemplo, éstos –los guionistas– quieren poder usar la inteligencia artificial como parte de su proceso creativo, sin modificar cómo se determinan los créditos del guión. Esto genera una complicación porque lo producido por la Inteligencia artificial no tiene derechos de autor o copyright”. Este es un debate que esta cámara planteó y se comprometió a tener con los guionistas.

