Amazon planea invertir US$1.000 millones en películas que se estrenarán en cines

Amazon Inc. planea gastar más de US$1.000 millones al año para producir películas que estrenará en los cines, el mayor compromiso con la industria cinematográfica por parte de una empresa de Internet.

El minorista en línea más grande del mundo tiene como objetivo hacer entre 12 y 15 películas al año que se estrenarán en salas, dijeron fuentes cercanas a la compañía, que pidieron no ser identificadas. Amazon lanzará una cantidad menor de películas en los cines el próximo año y aumentará su producción con el tiempo. Esa cantidad de lanzamientos lo pone a la par con los principales estudios como Paramount Pictures.

Los servicios de streaming han evitado los cines con la mayoría de sus películas originales, o han lanzado los títulos por menos tiempo y en menos pantallas que los estudios de cine tradicionales. Netflix Inc., en particular, ha provocado a las cadenas de cine al lanzar más de una película a la semana para los espectadores en casa. El gigante de streaming lanzó una secuela de "Knives Out" (Entre navajas y secretos) en los cines el miércoles. Sin embargo, permanecerá allí durante solo una semana, antes de pasar al streaming el próximo mes. La película original recaudó US$312,9 millones en cines en 2019.

Amazon ha estado más abierto a los cines que Netflix, pero aún no ha invertido tanto dinero en películas originales. Por su parte, el gigante de streaming ha lanzado cerca de 100 películas al año mientras que Amazon lanza solo un par de docenas, muchas en otros idiomas además del inglés.

La empresa está aumentando su inversión en películas originales luego de la adquisición de MGM por US$8.500 millones. Sus franquicias incluyen "Rocky" y "James Bond", que lanza junto con la familia del productor Albert Broccoli. Los dos principales ejecutivos cinematográficos de MGM, Michael DeLuca y Pam Abdy, abandonaron Amazon solo un mes después de que adquirió la compañía, y la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, ha estado buscando un ejecutivo para dirigir el negocio cinematográfico.

El jefe de Salke, Mike Hopkins, se reunió con candidatos como Emma Watts, exejecutiva de Fox y Paramount, y Sean Bailey, un ejecutivo de Walt Disney Co. Pero Salke ha tomado el control de la búsqueda del puesto, que ahora dependerá de ella en lugar de Hopkins.

Amazon llamó por primera vez la atención del sector cinematográfico al adquirir proyectos en el Festival de Cine de Sundance y estrenarlos en miles de cines durante meses, un ciclo que se asemeja al de un estudio tradicional. Obtuvo nominaciones al Oscar por "The Big Sick" y "Manchester by the Sea". Si bien esas películas deleitaron a los críticos, sólo fueron éxitos modestos en la taquilla.

Salke se lanzó a comprar por su cuenta en Sundance en 2019 después de tomar el timón de las operaciones de Amazon en Hollywood. Perola empresa fundada por Jeff Bezos cambió su estrategia de lanzamientos para priorizar su servicio de streaming.

Bezos también ha empujado a su estudio de Hollywood a desarrollar y lanzar más material comercial, lo que llevó a la reciente serie de televisión de "El Señor de los Anillos" ("Los anillos del poder"), así como a proyectos como The "Terminal List", una serie protagonizada por Chris Pratt. Todas las empresas de streaming, incluidas Netflix y Apple, han invertido más dinero en televisión original antes de pasar al cine.

Los Anillos de Poder.

Los cines acogerán con agrado el nuevo producto de Amazon, cuando sea que llegue. La venta de entradas en Estados Unidos ha disminuido más de un 33% respecto a 2019, el último año completo antes de que la pandemia cerrara los cines. Muchos de los mayores estudios de cine forman parte de empresas que han comenzado a lanzar películas originales en línea para impulsar sus servicios de streaming.

Sin embargo, a pesar de la disminución de las ventas de entradas, los cineastas, los veteranos de Hollywood y los representantes del talento están presionando para que las compañías de medios abracen las salas de cine. Creen que un gran éxito en los cines, como "Top Gun: Maverick", es más lucrativo que incluso la película más popular en streaming.