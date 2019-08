Alberto Fernández dijo que no quiere incumplir el pago de deuda

Jorgelina do Rosario y Carolina Millán

El candidato presidencial argentino Alberto Fernández criticó a su oponente, el titular Mauricio Macri, por aumentar la deuda a corto plazo a niveles insostenibles, aunque dijo que no quiere incumplir el pago de las obligaciones del país: "No voy a declarar la cesación de pagos ni quiero caer en default, pero Macri nos dejo en default. Si no tuviéramos la ayuda del fondo estaríamos el default", dijo.

Un día después de una victoria electoral en las primarias que lo puso en camino a ganar la presidencia en las elecciones de octubre, Fernández dijo que el país necesita cambiar su modelo económico. El sector de agronegocios no está vendiendo suficientes granos para generar suficientes dólares, agregó. En una entrevista con el canal de televisión Net TV el lunes, Fernández dijo que nadie creía que Macri pudiese pagar la deuda y que los precios de los bonos indican que los inversores ven al país en default.

Los bonos y la moneda argentina cayeron el lunes debido a que los inversores temen que Fernández pueda retomar las políticas populistas adoptadas en el pasado por su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Kirchner. Fernández aún no detalló sus políticas económicas, pero dijo que tratará de renegociar las condiciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Macri no entendió nada", dijo Fernández en la entrevista y agregó que no fue una elección mala sino un gobierno terrible. El malestar abrió las puertas a la posibilidad muy real de que un Gobierno más proteccionista tome el poder en diciembre y deshaga los avances que Macri logró con tanto esfuerzo para recuperar la confianza de los mercados internacionales. Agravó el temor a que su opositor populista trate de renegociar las obligaciones del país, que se enfrenta a una deuda de miles de millones en divisas para el próximo año.

Se esperaba que Macri quedara por detrás de su oponente por unos pocos puntos, pero en su lugar sufrió un duro castigo en las urnas el domingo cuando los votantes dieron a Fernández una ventaja de 15 puntos. El repentino cambio en el ánimo del electorado sorprendió tanto a los inversores extranjeros como a los argentinos, quienes han sufrido años de alta inflación, malestar económico y división política. Macri es la única persona responsable por las dificultades que está atravesando Argentina, dijo Fernández.

