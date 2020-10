Bolsonaro critica vacuna china que su Gobierno dijo que comprará

Julia Leite

El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello —la tercera persona en ocupar el cargo este año durante la pandemia de coronavirus—, está en aprietos con el presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro recurrió a las redes sociales el miércoles para desautorizar a su ministro después de una serie de comentarios negativos de sus partidarios que se oponen a la compra de la vacuna Coronavac, que desarrolla la china Sinovac Biotech Ltd. El acuerdo para comprar la vacuna que se distribuirá en todo el país fue anunciado el día anterior por el Ministerio de Salud en conjunto con el estado de São Paulo, cuyo Instituto Butantan está trabajando con Sinovac.

“El pueblo brasileño NO SERÁ CONEJILLO DE INDIAS DE NADIE”, escribió el presidente en sus páginas de Facebook y Twitter, y agregó que no se pueden gastar miles de millones en medicamentos que aún se están probando. “Mi decisión es no adquirir la vacuna antes mencionada”.

Refiriéndose a ella como “la vacuna china de João Doria“, en referencia al gobernador de São Paulo, Bolsonaro dijo que su Gobierno no comprará ninguna vacuna antes de que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) la aprueben. Doria, un antiguo aliado que ahora es su adversario, ha estado promoviendo el trabajo con la firma china.

Tras una reunión con Doria, Pazuello dijo que el Gobierno había firmado un acuerdo preliminar para adquirir 46 millones de dosis de la vacuna de Butantan-Sinovac. La declaración señala que la compra solo se realizaría después de que Anvisa hubiera aprobado el medicamento.

Dos de los ministros de Salud de Bolsonaro salieron este año por desacuerdos sobre su manejo de la pandemia, incluidas las medidas de confinamiento y el uso de tratamientos no probados.

Durante todo este turbulento año, Doria y Bolsonaro han discutido públicamente sobre una serie de temas, desde el distanciamiento social hasta el uso de mascarillas y si las vacunas deben ser obligatorias o no. Las elecciones municipales del próximo mes han agregado más tensión al debate público.

A principios de esta semana, el Gobierno de São Paulo dijo que el ensayo de fase 3 de Coronavac había demostrado que la vacuna era la más segura disponible hasta ahora, aunque su eficacia aún debe demostrarse.

El Gobierno federal ya acordó comprar las vacunas que están desarrollando AstraZeneca y Covax, para un total de 186 millones de dosis. Brasil ha sido uno de los países más afectados por el virus, con alrededor de 5,3 millones de casos confirmados y 154.837 muertes por la enfermedad respiratoria.