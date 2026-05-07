Bonos en dólares de Argentina suben tras mejora de calificación de Fitch

Los bonos en dólares de Argentina subieron el miércoles después de que Fitch Ratings elevara la calificación crediticia del país a su nivel más alto desde 2019 ante las mejores condiciones económicas del país.

Con el aval de Fitch, Caputo resiste la presión y no saldrá al mercado internacional

La nota de la nación sudamericana fue elevada a última hora del martes a B-, seis escalones por debajo del grado de inversión. En el último cuarto de siglo, Fitch ha calificado a Argentina por encima de CCC durante menos de seis años.

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Los bonos de referencia con vencimiento en 2035 —el título global más negociado del país— subieron 1,4 centavos hasta 75,9 centavos por dólar, lo que llevó los rendimientos al 9,66%. Los bonos con vencimiento en 2041 registraron avances similares, mientras que las emisiones de menor plazo mostraron alzas de menos de un centavo.

Fitch destacó una “posición externa más sólida”, dado que el país “se convirtió en exportador neto de energía”, lo que ayuda a protegerlo del shock petrolero vinculado a la guerra con Irán. La agencia también destacó mejoras en los balances fiscal y externo, compras de dólares por parte del banco central, avances en reformas económicas y expectativas de que el gobierno obtenga financiamiento para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.

Este es un incentivo adicional para acercar los spreads soberanos a niveles de acceso al mercado, señaló Pedro Siaba Serrate, jefe de Research de Portfolio Personal Inversiones. “Fitch ha reconocido lo que el mercado venía incorporando gradualmente durante meses: un marco macroeconómico estructuralmente más sólido, un ancla fiscal más firme y una mejora de la dinámica externa”.

Bonos y acciones en alza tras la recategorización de Fitch Ratings

Inversores y funcionarios esperan que nuevas mejoras en la calificación crediticia de Argentina ayuden a destrabar la demanda por su deuda, ya que varios inversores institucionales podrían asignar fondos a esta clase de activos si otras agencias siguen el mismo camino.

La llegada de Milei al poder y su contundente victoria en las elecciones legislativas a fines del año pasado desencadenaron una fuerte recomposición del riesgo, con rendimientos de los títulos de largo plazo cayendo desde niveles de estrés. Sin embargo, los avances más recientes solo habían generado ganancias moderadas en la deuda del país, ya que los inversores señalaban que la permanencia de Argentina en la categoría CCC seguía afectando la demanda, dejando al margen a un amplio grupo de compradores, como fondos de pensión, aseguradoras y fondos de mercados emergentes con límites estrictos para deuda de baja calificación.

“Con esto, Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales”, afirmó el viceministro de Economía, José Luis Daza, en una publicación en X. “Es un cambio de enorme importancia que expande el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina. Miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos”.

Los inversores apuestan cada vez más a que Argentina se acerca a recuperar el acceso a los mercados internacionales de capital, un paso clave para refinanciar futuros vencimientos y aliviar la presión sobre las reservas, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, por ahora ha descartado esa posibilidad.

La calificadora de riesgo Fitch le mejoró la nota a la deuda argentina

El país enfrenta importantes vencimientos de deuda en 2027, y el gobierno busca obtener financiamiento a través de ingresos por privatizaciones, emisiones locales de bonos en dólares y un préstamo bancario respaldado por garantías multilaterales.

“El gobierno ha optado hasta ahora por no recurrir a los mercados externos, evitando los mayores costos de financiamiento que esto implicaría, pero limitando su capacidad de construir un mayor colchón de liquidez de cara al próximo año electoral”, señalaron analistas de Fitch en el informe.

GZ