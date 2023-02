En una entrevista realizada el lunes con Bloomberg, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, discutió su perspectiva para la política monetaria y la economía estadounidense.

A continuación, presentamos una transcripción parcial de los aspectos más destacados:

P. ¿Cuál fue su conclusión del sólido informe de empleo?

Bostic: “Fue mucho mayor de lo que esperaba. La verdad es que miré dos veces cuando vi la cifra, porque nadie en el ámbito de las proyecciones había pensado en esto. Y cuando hablamos con nuestros contactos empresariales del sexto distrito, tampoco nadie hablaba así del mundo. Así que realmente fue una gran sorpresa”.

“La pregunta sobre lo que significa es en realidad una pregunta más difícil para dar una respuesta definitiva. Este es un dato y es muy diferente de lo que hemos visto en otros contextos. Vamos a hacer una inmersión profunda por nuestra parte para tratar de averiguar realmente lo que está pasando y cómo esa cifra se ajusta o se relaciona con las cosas que la gente nos ha dicho como sus experiencias”.

“Si esta fortaleza se mantiene y la observamos durante varios meses, entonces sugeriría que tal vez parte de la desaceleración económica no ha sido tan fuerte como es posible y que los desequilibrios entre la oferta agregada y la demanda agregada persistirán durante un período de tiempo más largo. Si ese es el caso, probablemente significará que tenemos que trabajar un poco más. Y yo esperaría que eso se tradujera en que subamos los tipos de interés más de lo previsto ahora mismo”.

“Si, por otro lado, se trata de algo puntual o de algo que realmente se convierte en una lectura anómala durante un período de seis meses, entonces me inclino a analizar esto un poco. Y dependiendo de otra información que llegue, si sigue la trayectoria que espero, entonces no creo que tenga que afectar necesariamente a la trayectoria de la política.”

P. ¿Qué dice la fortaleza en las encuestas de hogares y de establecimientos?

Bostic: “Es difícil saberlo con seguridad. Sabemos que el mercado laboral está ajustado. Ha estado ajustado durante mucho tiempo y casi todos mis colegas y yo hemos estado hablando de ello durante mucho tiempo, y la tasa de desempleo ha estado cayendo incluso sin cifras extraordinarias como esta”.

“Permítame decir también que hubo partes de este informe que sugerirían que tal vez esto no sea tan diferente. Pensemos en los salarios. El salario promedio en esto continuó su flexibilización de manera que sugeriría que tal vez parte de este calor no es tan sostenido como podría ser de otra manera. Por eso quiero volver a la idea de que necesitamos profundizar en el tema para comprenderlo mejor”.

P. ¿Está potencialmente sobre la mesa un movimiento de 50 puntos básicos?

Bostic: “Así que no puedo responder a esa pregunta. Mire, espero que la gente haya oído mi opinión al respecto de que todo está sobre la mesa en cada reunión”.

P. Así es.

“Intento dejar que los datos me guíen a medida que nos acercamos más y más a las reuniones y obtenemos mucha información que me ayuda a hacerme una idea de cuál es el enfoque correcto. Así que ahora mismo, creo que la reducción del ritmo a 25 puntos básicos es totalmente apropiada. Estamos intentando que la economía en su conjunto y las expectativas de la gente sobre dónde estamos vuelvan a un nivel más normalizado”.

“Hace un año, la idea de que hiciéramos algo distinto de 25 puntos básicos habría sido chocante y angustiosa para los mercados financieros en general. Es importante que eso fuera sólo hace un año. Así que creo que mantener ese contexto en mente es importante y al movernos en 25 puntos básicos, es un movimiento significativo”.

“Pero si resulta que tenemos un montón de cifras que sugieren que la economía se está moviendo rápidamente fuera de la trayectoria en la que estaba, consideraría lo que tuviera que considerar. Pero esa no es mi línea de base en este momento”.

P. Ha dicho que su tasa máxima es del 5% al 5,25%. ¿Sigue siendo ese su caso base?

Bostic: “Sí, ese sigue siendo mi caso base por ahora. Creo que mi enfoque para las próximas semanas va a consistir en sentarme, asimilarlo todo y luego repetirlo a medida que nos acerquemos al momento en que tenga que presentar el próximo SEP (resumen de proyecciones económicas), que será en nuestra próxima reunión. Así que tenemos todo un proceso por el que pasamos para tratar de averiguar dónde creo que debería estar cómodo en términos de trayectoria política y voy a exponer ese proceso y no tratar de pensar demasiado en el medio o realmente al principio del proceso y adelantarme a mi proceso”.

P. ¿Existe el riesgo de que suba más?

Bostic: “Sí. Y siempre ha existido ese riesgo. Si vamos a depender de los datos, entonces si los datos llegan y nos dicen algo diferente, debemos ajustarnos y adaptarnos”.

P. ¿El primer trimestre será más fuerte de lo esperado?

Bostic: “Esta economía ha tenido un desempeño sólido durante gran parte de la pandemia. Y ha sorprendido sistemáticamente a muchos analistas en cuanto a las expectativas de desempeño. Por lo tanto, no me sorprendería si este trimestre o el siguiente fueran más fuertes de lo que la gente espera en este momento”.

“Pero, en última instancia, para mí, la pregunta es qué está sucediendo en términos de desequilibrios entre la oferta y la demanda, y voy a seguir centrado en tratar de garantizar que nuestras políticas funcionen para reducir esos desequilibrios, de modo que la inflación pueda volver a donde necesitamos que esté, porque la inflación es demasiado alta”.

“Y la primera tarea para nosotros tiene que ser volver a tener la inflación bajo control. Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para conseguirlo”.

P. Los mercados todavía prevén un recorte de tasas para fin de año. ¿Qué opina?

Bostic: Bueno, los mercados pueden pensar lo que piensan los mercados. Por lo que veo, gran parte de la discrepancia entre dónde estamos y dónde están los mercados tiene que ver con las expectativas sobre la trayectoria de la inflación durante este próximo año. Sus previsiones son que la inflación va a caer más rápido de lo que yo creo”.

“Me alegraría equivocarme. Por ejemplo, si la economía repunta más rápido y volvemos al equilibrio antes de lo que espero, sería un buen resultado para la economía estadounidense. Así que éste sería un caso en el que equivocarme me haría feliz”.

P. ¿Sigue sin ver un recorte de tasas este año o el próximo?

Bostic: “Sí, eso es exactamente. Y sigo ahí. Mi expectativa sobre cómo va a evolucionar la inflación a lo largo de este año es que avanzaremos hacia el 2%, pero aún quedará camino por recorrer antes de que acabe el año. Yo sitúo la inflación en torno a los 3 puntos y creo que algunos analistas la sitúan en torno a los 2 puntos. Y eso es una gran diferencia”.

“Tal y como funciona la dinámica de la inflación, esas últimas décimas de punto pueden tardar mucho en hacerse realidad. Y por eso quiero asegurarme de que estamos en el lugar adecuado antes de empezar a relajar nuestra política, porque lo más importante en este momento es conseguir que nuestra medida de estabilidad de precios se acerque lo más posible al objetivo”.

P. ¿Qué hace falta para una pausa en los aumentos de tasas?

Bostic: “Si la inflación se acerca al objetivo más rápido de lo que espero, eso me indicará que nos estamos acercando a un punto en el que parar y dejar que nuestra postura restrictiva haga su trabajo sería más apropiado. No creo que estemos ahí en este momento”.

“He hablado de esto con muchos de mis colegas. Entendemos lo que significa la dependencia de los datos y vamos a intentar evitar encerrarnos demasiado en un solo enfoque. El mundo es complicado y por eso tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que sucedan cosas nuevas que impliquen que nuestra postura política tenga que moverse hacia un lugar diferente”.

P. Después de una pausa, ¿existiría la opción de reanudar los aumentos más tarde?

Bostic: “Sí, me gusta la opcionalidad, así que nunca quiero descartar ninguna acción, pero creo que mucho de esto dependerá de cómo evolucione la economía en relación con mis expectativas. Y, de nuevo, la dependencia de los datos sugeriría que no deberíamos limitarnos a adoptar una postura, meter la cabeza en la arena y no prestar nunca atención a lo que ocurre o no responder nunca a ello. Así que creo que sería peligroso que la gente pensara que estamos 100% comprometidos con cualquier trayectoria de cara al futuro.”

“He hablado con muchos de mis colegas sobre esto. Entendemos lo que significa la dependencia de datos y vamos a tratar de evitar quedarnos demasiado encerrados en un solo enfoque. El mundo es complicado y, por lo tanto, debemos estar abiertos a la posibilidad de que sucedan cosas nuevas que significarían que nuestra postura política debe trasladarse a un lugar diferente”.

P. ¿Es más probable ahora un aterrizaje suave de la economía estadounidense?

Bostic: “No suelo hacer probabilidades. Lo que sí diré es que durante mucho tiempo he dicho que creía que la economía tenía mucho impulso y que había muchas posibilidades de que ese impulso fuera suficiente para absorber el endurecimiento de nuestras políticas de forma que nos ayudara a evitar una recesión. Sigo pensando eso, y creo que la cifra de empleo que acabamos de ver el viernes sugiere que todavía hay un impulso considerable”.

“Si podemos mantener ese impulso y, al mismo tiempo, ver una presión a la baja sobre los precios —no estamos viendo que los salarios aumenten de manera significativa, tal vez veamos a más personas volver a la fuerza de trabajo para que la oferta se convierta más en parte de un contribuyente a esta reducción en el desequilibrio—, entonces creo que es muy posible que podamos evitar una contracción y eso ha sido más o menos lo que mi expectativa ha sido y tengo la esperanza de que eso es lo que se hará realidad”.