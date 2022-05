Brasil inicia la privatización de Eletrobras por US$7.400 millones

La empresa de servicios públicos controlada por el estado de Brasil Eletrobras, ha lanzado lo que puede ser uno de los acuerdos de capital más grandes de la nación y llevará a la privatización de la compañía eléctrica.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A., como se conoce formalmente a la firma con sede en Río de Janeiro, y el banco brasileño de desarrollo BNDES están ofreciendo un total combinado de 697.476.856 acciones, según un documento enviado al regulador el viernes. Si la sobreasignación se vende por completo, podría agregar hasta 104.621.528 acciones al acuerdo.

La venta podría recaudar hasta unos 35.000 millones de reales (US$7.400 millones) según el cierre de las acciones el jueves. Eso la convertiría en la segunda mayor venta registrada en Brasil, solo detrás de la oferta de acciones de Petrobras por un valor de USS$70.000 millones en 2010, según muestran datos compilados por Bloomberg.

Se espera que la participación del Gobierno en la sanitaria caiga a menos del 50% de las acciones con derecho a voto después de la oferta, cuyo precio será fijado el 9 de junio, según el documento.

El presidente Jair Bolsonaro se comprometió a deshacerse de los activos estatales desde su elección de 2018, pero la lentitud de la agenda de privatizaciones ha llevado a la salida de funcionarios clave en los últimos años, incluido el zar de las privatizaciones, Salim Mattar, y el director ejecutivo de Eletrobras. Brasil reveló planes para privatizar la empresa en 2017, bajo el entonces presidente Michel Temer.

Un grupo de inversionistas ha señalado interés temprano al obtener alrededor de 13.000 millones de reales en acciones, dijeron personas familiarizadas con el asunto citando conversaciones entre bancos y compradores potenciales antes del lanzamiento formal de la oferta.

Los bancos que ejecutan el acuerdo son Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itau BBA SA, XP Investimentos SA, Banco Bradesco BBI SA, Caixa Economica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG , JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Banco Safra SA.

