Nubank, respaldada por Goldman, abrirá una oficina en Argentina

Felipe Marques

El grupo brasileño Nubank, una empresa de tecnología financiera de seis años que creció hasta convertirse en el quinto mayor emisor de tarjetas de crédito del país, ha elegido Argentina como el siguiente objetivo en su expansión por Latinoamérica.

La firma, respaldada por Goldman Sachs Group Inc. y Tencent Holdings Ltd., abrirá una oficina el país, según dijo Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank en una entrevista. Rafael Soto, ex responsable ejecutivo de la aplicación de pagos móviles de Argentina Ualá, dirigirá el nuevo negocio y el plan es tener 300 empleados para finales de 2020, según Junqueira.

"También queremos crecer en otros mercados latinoamericanos", manifestó Junqueira. La firma fintech anunció también que abriría una oficina en México en mayo.

Junqueira dice que Nubank no ha decidido cuál será el primer producto que tendrá en Argentina, pero tiene previsto introducirlo en el mercado para 2020. La oficina también se utilizará como centro tecnológico para respaldar el resto de sus empresas en América Latina, señaló.

Nubank, cuyo nombre oficial es Nu Pagamentos SA, ha alcanzado los 8,5 millones de consumidores y ha vendido acciones privadas alcanzando una valoración de US$3.600 millones en una ronda reciente.

Su éxito ya inspiró una empresa digital similar en Argentina, Brubank SAU, que espera poder capitalizar el hecho de que menos de la mitad de la población del país tiene una cuenta bancaria.