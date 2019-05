Cadenas de restaurantes de Jamie Oliver van camino a la insolvencia

El negocio de restaurantes de Jamie Oliver ha tomado medidas para iniciar los procedimientos de insolvencia, poniendo en peligro 1.300 puestos de trabajo, al no lograr mejorar sus resultados.

La compañía del famoso chef británico presentó una notificación ante el Tribunal Superior para su administración, un proceso similar al Capítulo 11 de protección de quiebras en Estados Unidos. El proceso afecta a 25 Jamie’s Italian, asadores Barbecoa y restaurantes Fifteen en el Reino Unido pero no a la división internacional.

Oliver ha intentado reanimar su negocio de restaurantes durante los últimos años en medio de un difícil mercado de consumidores, una competencia intensa y el aumento de los costes. El año pasado, el chef, que ha logrado una gran audiencia de televisión, completó un acuerdo voluntario de su marca italiana Jamie. El procedimiento le permitía cerrar establecimientos y reducir los alquileres, pero eso no fue suficiente.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver