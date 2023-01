Capital One elimina más de 1.100 puestos de trabajo en tecnología

Más de 1.100 trabajadores se vieron afectados, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque es un tema privado. Los empleados de Capital One Financial Corp afectados han sido invitados a postularse a otros puestos en el banco, expresó la empresa en un comunicado.

“Las decisiones que afectan a nuestros asociados, especialmente aquellas que involucran la eliminación de puestos, son increíblemente difíciles”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Este anuncio no refleja a estas personas ni el trabajo que han realizado en nombre de nuestra organización de tecnología. Sus contribuciones han sido fundamentales para mejorar nuestro modelo de entrega de software y nuestra transformación tecnológica general”, concluyó.