"Esperar vacunas rápidas contra el covid es ingenuo", dice el CEO de Roche

Naomi Kresge

Es “completamente ingenuo” esperar que una vacuna contra el covid-19 esté ampliamente disponible para fines de este año, y es probable que la mayoría de las personas no tenga acceso a una vacuna hasta el segundo semestre de 2021, dijo el CEO de Roche Severin Schwan en una entrevista con Francine Lacqua, de Bloomberg TV. Las empresas necesitan tiempo para probar las vacunas experimentales en suficientes personas para asegurarse de que sean seguras y luego aumentar la producción, dijo. Aunque Roche no está trabajando en una vacuna contra el coronavirus, se asociará con Regeneron Pharmaceuticals Inc. en un posible tratamiento.

“Hay un peligro aquí, porque si se alimentan falsas expectativas, la gente se frustra y se rinde”, dijo Schwan. “Si hay expectativas realistas, las personas siguen esa línea y se mantienen detrás de usted, y logra la credibilidad que necesita como líder”.

Schwan es el último entre quienes han aconsejado una perspectiva más realista mientras las crecientes tasas de contagio y las restricciones más estrictas para combatir el covid generan frustración en la ciudadanía. En Europa, se están volviendo a implementar medidas de confinamiento, ya que los Gobiernos se han dado cuenta de que la estrategia fragmentada no ha sido suficiente para frenar la propagación del virus.

El presidente Donald Trump había dicho que creía que Estados Unidos tendría una vacuna “muy pronto”, pero reconoció por primera vez a principios de este mes que no era probable que se lanzara hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.

El director ejecutivo de Novartis, Vas Narasimhan, se refirió a un plazo similar para fines de 2021 en una entrevista realizada el mes pasado. Pfizer Inc., uno de los líderes en la carrera por lanzar una vacuna, señaló la semana pasada que no podría solicitar una autorización de emergencia para su uso en EE.UU. antes de fines de noviembre de este año, y que deberá continuar monitoreando la seguridad durante dos años. Y dado que no todos optarán por vacunarse, el covid-19 probablemente será endémico incluso si hay una vacuna disponible, dijo David Ricks, director ejecutivo de Eli Lilly & Co.