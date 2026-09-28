Citi suma bancos para OPI de Banamex por US$ 3.000 millones

Citigroup Inc. está formando un grupo de bancos de Wall Street para una oferta pública inicial de Grupo Financiero Banamex, en México con la que busca recaudar más de US$3.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Citigroup encabezará el grupo de bancos, que también incluye a Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Citigroup y Banamex prevén que la salida a bolsa se produzca en enero, agregaron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los bancos siguen evaluando qué parte de la participación restante de Citigroup podría venderse en el mercado antes de la salida a bolsa, y aún podrían realizarse otras ventas de participaciones más pequeñas, dijeron las personas. Las conversaciones continúan, los detalles podrían cambiar y más bancos podrían sumarse al grupo, añadieron.

El impacto en el mercado

Representantes de Citigroup, Banamex, Bank of America, JPMorgan y Goldman declinaron hacer comentarios.

Citigroup, bajo la dirección de su consejera delegada Jane Fraser, se ha retirado de su negocio minorista en México, así como de otros negocios minoristas en distintas partes del mundo. El año pasado, el banco estadounidense vendió el 25% de Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo. Posteriormente, transfirió otro 24% del negocio a otros inversionistas, entre ellos General Atlantic y Blackstone Inc.

De CABA a San Juan: cuánto cuesta hoy financiarse en Wall Street y qué provincias tomaron deuda en 2026

A principios de este año, Banamex nombró a Edgardo del Rincón, exdirector del Banco del Bajío, como su nuevo director ejecutivo.

El director financiero de Citigroup, Gonzalo Luchetti, dijo a principios de este mes que el banco posee alrededor del 51% de Banamex tras haber vendido parte de su participación. Citigroup prevé reducirla por debajo del umbral del 50% y, posteriormente, sacar a bolsa a Banamex.