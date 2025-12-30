NovaAndino busca convertirse en el mayor productor mundial de litio

Una empresa conjunta entre la cuprífera estatal chilena Codelco y el productor de litio SQM busca convertirse en el mayor productor mundial de este metal para baterías, con bajos costos de producción y bajo impacto ambiental.

El litio y las acciones del sector se dispararon tras la orden de suspensión de producción en China

Llamada NovaAndino Litio, la alianza público-privada presentará el próximo año una propuesta a los reguladores para aumentar la producción de litio de SQM en el Salar de Atacama, dijo el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, el lunes en Santiago. Pacheco, quien también presidirá el directorio de la sociedad, evitó dar metas concretas de producción.

El acuerdo marca la entrada de Codelco en la producción del litio y le otorga la propiedad mayoritaria en el negocio chileno de litio de SQM, a cambio de extender las operaciones por otras tres décadas. Las compañías implementarán nuevas tecnologías de extracción directa para elevar la producción en el mayor complejo mundial de salmueras de litio, junto con reducir los impactos ambientales.

La sociedad entre SQM y Codelco forma parte de la estrategia del presidente Gabriel Boric de el control estatal sobre activos estratégicos de litio, y a la vez elevar la oferta para apoyar la transición global de los combustibles fósiles. Chile busca recuperar participación de mercado que cedió en los últimos años frente a Australia y Argentina.

En busca de expandir la producción actual

NovaAndino se prepara para expandir la producción actual, de alrededor de 230.000 toneladas métricas anuales, justo cuando el mercado global del litio comienza a salir de un prolongado período de exceso de oferta. Las perspectivas de demanda siguen siendo sólidas para los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía a gran escala, aunque los precios todavía están muy por debajo del pico de 2022 y podrían enfrentar presión por la nueva oferta.

Codelco será dueño del 50% de la sociedad más una acción después de 2030, mientras que SQM mantendrá el control operativo hasta ese momento.

Pero persiste al menos un obstáculo. La china Tianqi Lithium Corp., accionista de SQM, busca bloquear o suspender aspectos de la alianza a través de la Corte Suprema de Chile. Tianqi sostiene que el acuerdo debería haberse sometido a votación de los accionistas.

El regulador antimonopolio de China otorgó el mes pasado una aprobación condicionada a la alianza, exigiendo que las empresas respeten los contratos vigentes y continúen abasteciendo a los clientes chinos sobre una base “justa, razonable y no discriminatoria”.

Albemarle Corp., el único otro productor en Chile, ha sido históricamente el mayor proveedor mundial de litio. La minera Rio Tinto Group también se ha convertido en un actor relevante en los últimos años, mientras que los grupos chinos Ganfeng Lithium y Tianqi han desarrollado una capacidad global significativa.