Un bono de US$560 millones es avalado por derechos musicales de Bob Dylan y Adele

Claire Boston

Su éxito favorito de Green Day o Guns N’ Roses podría ayudar a que los compradores de un nuevo bono respaldado por activos reciban su remuneración.

La organización de derechos de reproducción SESAC está vendiendo un bono de US$560 millones respaldado por activos, como acuerdos de licencia que permiten que lugares como bares, tiendas o centros de acondicionamiento físico reproduzcan música popular. Es el primer acuerdo de este tipo para la compañía respaldada por Blackstone Group Inc., que cuenta con Bob Dylan, Adele y Neil Diamond entre sus aproximadamente 35.000 artistas. Cuando SESAC cierra un acuerdo de licencia, cobra y distribuye pagos de regalías a los artistas.

El precio de la oferta, dirigida por Guggenheim Securities, podría estar definido la próxima semana, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema que no está autorizada para hablar públicamente y que solicita no ser identificada. Kroll Bond Rating Agency espera calificar el acuerdo BBB-, la categoría de grado de inversión más baja, mientras que Morningstar Credit Ratings le asignó una calificación preliminar de BBB, que es un paso más alto.

El bono se ofrece en dos partes, una nota de tasa variable de US$30 millones y una porción de tasa fija de US$530 millones. Morningstar dijo en su informe de calificaciones de preventa que se sintió alentado por el extenso historial de crecimiento de ingresos de SESAC y su capacidad para retener artistas. Dijo estar preocupado por los altos niveles de deuda de la compañía en relación con los flujos de efectivo y por un crecimiento más débil en los derechos de transmisión de televisión y radio, a medida que más consumidores se trasladan a la transmisión en línea.

Europa aprobó una nueva ley de derechos de autor que puede revolucionar Internet

La oferta de SESAC es conocida en la industria como una bursatilización integral de negocios, un tipo de bono que generalmente está respaldado por acuerdos de franquicia de restaurantes u otros activos inusuales como máquinas de Coinstar o centros de datos. El interés en las transacciones ha aumentado en los últimos años porque los bonos generalmente pagan tasas más altas que los valores respaldados por activos más tradicionales vinculados a la deuda del consumidor, como los préstamos para comprar automóviles o las tarjetas de crédito.

Esta no es la primera vez que los derechos de los artistas se utilizan para respaldar obligaciones de deuda. David Bowie fue pionero en este tipo de acuerdos a fines de la década de 1990, cuando obtuvo segurizaciones de regalías de su catálogo musical, en un modelo que luego fue replicado por músicos como James Brown y The Isley Brothers.

Blackstone pagó US$1.125 millones para comprar SESAC en 2017, según la persona familiarizada con el asunto. Es la tercera entidad de derechos de interpretación más grande, detrás de las organizaciones sin fines de lucro American Society of Composers Authors and Publishers y Broadcast Music Inc.

JPA CP