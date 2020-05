El director general de la OMC se retira un año antes de su cargo

Bryce Baschuk

El directivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dijo que su decisión de dejar el cargo un año antes es la mejor manera de evitar más caos en la alianza, que ya ha sido obstaculizada por los ataques del presidente Donald Trump y el comienzo de una recesión global.

“Me voy porque, francamente, creo que es lo mejor para mí, mi familia y la organización”, dijo Roberto Azevedo, director general de la OMC, a Bloomberg News en una entrevista telefónica este jueves 14, y agregó que la época tuvo que ver en su decisión.

“No estamos haciendo nada ahora, no hay negociaciones, todo está estancado. No pasa nada en términos de trabajo regular”, dijo Azevedo

La salida de Azevedo antes de su partida prevista en septiembre de 2021 llega en un momento delicado para la OMC, ya que se espera que el comercio mundial retroceda a mínimos históricos y se proyecta que la economía sufrirá la peor recesión desde la Gran Depresión. El organismo, con sede en Ginebra, también ha visto una de sus funciones principales —arbitrar disputas comerciales— restringida por Estados Unidos el año pasado.

El brasileño de 62 años dijo que sería mejor retirarse en una etapa temprana para evitar una situación en la que el proceso de selección de su sucesor eclipse la próxima conferencia ministerial de la OMC.

Respecto del proceso de sucesión, aunque la OMC dijo que aún no ha fijado una fecha para su próxima reunión bienal, Azevedo dijo que, si se llevara a cabo en junio de 2021, los preparativos se verían “totalmente destruidos” por el proceso de sucesión.

Dijo que eso “acabaría” con la reunión, que “es un elemento muy crítico para el proceso de reforma de la OMC y el futuro de la organización”.

Además, si bien las operaciones de la OMC se han detenido debido a la pandemia mundial, la organización ya venía con dificultades. El sistema de solución de diferencias de la OMC se volvió disfuncional el año pasado después de que EE.UU. bloqueara a todos los nominados al órgano de apelación y los miembros de la OMC no han concluido una negociación comercial multilateral en media década.

Azevedo reconoció que su abrupta partida podría intensificar la narrativa de que la OMC está descompuesta y es ineficaz.

“Puede que contribuya”, dijo. “Pero básicamente no es cierto. Si me quedo, ¿desaparecerá el virus? El virus no desaparecerá. Si me quedo, ¿EE.UU. y China, de repente, se darán la mano y dirán, ‘OK, que lo pasado sea pasado’? No, eso no va a suceder. Nada va a cambiar si me quedo", analizó.

"Ahora es el momento de tener un nuevo rostro al frente de la OMC, dijo Azevedo. “Con suerte, un nuevo director general inyectará precisamente ese tipo de energía y resistencia que creo que es muy necesaria”.

“El barco no se está hundiendo”, dijo. “Este barco está navegando bien y lo que estoy haciendo es ceder el comando del barco a otra persona”.

Azevedo se negó a decir cuáles serían sus próximos pasos, pero dejó en claro que no estaba buscando una carrera política en su país de origen, Brasil, como su esposa, Maria Nazareth Farani Azevedo, quien es embajadora de Brasil ante las Naciones Unidas.

“No lo sé”, dijo. “Le preguntaré a mi esposa”, dijo.