Ecuador pide datos a banco por supuesto lavado de dinero

Reguladores financieros de Ecuador dijeron que solicitaron información relacionada con sospechas de lavado de dinero en Banco Guayaquil, el tercer banco más grande del país por ganancia neta.

Ecuador busca acceder a los mercados internacionales de bonos en medio del alza del petróleo

La Superintendencia de Bancos de Ecuador indicó que solicitó numerosos detalles sobre las alertas de monitoreo de transacciones financieras y los informes de actividades sospechosas correspondientes al período 2021-2024. El comunicado no identificó a la institución financiera involucrada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigación está vinculada a un caso de corrupción ocurrido durante la administración anterior, declaró el miércoles José Julio Neira, director encargado de la unidad antilavado de dinero de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en una entrevista radial. Confirmó que se le solicitó información al Banco Guayaquil.

Las personas involucradas en el Caso Encuentro no solo tenían sus cuentas bancarias en esa institución, sino que también formaban parte del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, dijo Neira. Acusó a esa administración de no implementar tecnología disponible para combatir el lavado de dinero.

El Caso Encuentro —nombrado en referencia a uno de los lemas de Lasso— derivó en una condena de 10 años de prisión para Danilo Carrera, cuñado del exmandatario, quien fue declarado culpable de liderar el grupo que manipuló contratos con empresas estatales en noviembre de 2024.

Crece la inédita crisis política entre Colombia y Ecuador

El banco dijo que cumplirá con los requerimientos y calificó la entrega de información como un proceso rutinario. Sin embargo, señaló que “lo inusual ha sido la forma en que dichas instituciones , teoricamente técnicas, anticipen criterios antes de haber recibido las respuestas correspondientes”, además de hacer públicos pedidos que normalmente son confidenciales, según publicó en X.

Asociaciones empresariales emitieron comunicados en respaldo al banco. El Comité Empresarial del país afirmó que la regulación, el control y la supervisión del sistema financiero deben sujetarse al debido proceso y al rigor técnico.

A fines de abril, la Corte Suprema de Argentina aprobó la extradición de Hernán Luque —exjefe de EMCO, un holding estatal desaparecido— a Ecuador. Luque está acusado de participar en la red de corrupción de Carrera, que operó durante la administración de Lasso.

Por su parte, Lasso —cuyo holding familiar controla la mayoría de las acciones del banco que cotiza en bolsa— dijo que él mismo respaldó la extradición de su excolaborador Luque para que enfrente a la justicia local.

Entre enero y abril de 2026, Banco Guayaquil reportó un aumento de 33% en su utilidad neta, que alcanzó US$53,6 millones frente a US$40,3 millones en el mismo período del año anterior, lo que lo ubicó en el tercer lugar del país.

GZ