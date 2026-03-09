Elección de nuevo líder supremo en Irán no da señales de tregua

Irán eligió a Mojtaba Jamenei, el hijo de línea dura del asesinado ayatolá Ali Jamenei, como su nuevo líder supremo, una decisión criticada rápidamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que señala que la República Islámica no retrocederá en una guerra que ya sacude Medio Oriente y genera turbulencia en los mercados energéticos.

Los precios del petróleo se dispararon muy por encima de US$100 por barril en las primeras operaciones del lunes, aumentando la presión sobre Trump, mientras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz obliga a productores del Golfo, desde Irak hasta Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, a reducir la producción. El Brent avanzó alrededor de 16% hasta US$108, su nivel más alto en casi cuatro años, a las 15:00 en Singapur.

Fuego en el cielo del Golfo: Irán redobla la ofensiva con misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi

El Brent llegó a rozar los US$120, pero moderó las ganancias después de que el Financial Times informara que los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete debatirán una posible liberación conjunta de crudo desde las reservas, coordinada con la Agencia Internacional de Energía.

Trump, cuya administración ya enfrenta críticas por el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos la semana pasada, calificó el petróleo a US$100 como un “precio pequeño a pagar” y dijo que el costo “bajará rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní”.

Jamenei —cuyo padre gobernó Irán durante casi 37 años y murió cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero— obtuvo un “voto decisivo” en la Asamblea de Expertos de Irán para convertirse en líder supremo, informaron medios iraníes el domingo por la noche. El líder, de 56 años, mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, la organización militar y económica más poderosa de Irán, que prometió plena obediencia al nuevo dirigente.

Trump declaró a Fox News que “no está contento” con la elección de Irán. Jamenei era uno de los favoritos, aunque había otros candidatos en carrera, algunos potencialmente más dispuestos a acercarse a Washington.

“Al igual que su padre, Mojtaba es conservador”, afirmó Dina Esfandiary, analista de geoeconomía de Bloomberg. “Comparte muchas de las mismas inclinaciones ideológicas y buscará mantener la continuidad, incluida la guerra”.

Su elección “sugiere que Irán no cambiará de rumbo en la guerra en Medio Oriente”, añadió.

Estados Unidos e Israel continuaron atacando intensamente a Irán, incluida su capital, Teherán, durante el fin de semana. Mientras tanto, Irán sigue lanzando drones y misiles de forma regular contra Israel y Estados árabes del Golfo. Teherán ha dicho que puede sostener la guerra a este nivel durante al menos seis meses.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

Arabia Saudita endureció su tono contra Irán mientras volvía a enfrentar proyectiles el lunes, incluidos algunos dirigidos hacia el campo Shaybah de Aramco y zonas dentro y alrededor de Riad.

El ministerio de Exteriores saudí advirtió que las acciones de Teherán corren el riesgo de una mayor escalada, en la que Irán “será el mayor perdedor”. El reino también afirmó que los ataques iraníes tendrán un impacto “profundo” en las relaciones futuras.

Los bombardeos y los comentarios sugieren que los esfuerzos del reino la semana pasada por intensificar su acercamiento diplomático a Irán —en un intento de contener la guerra— no están dando resultado.

El lunes, Estados Unidos ordenó la salida del país de diplomáticos estadounidenses no esenciales en Arabia Saudita, citando riesgos de seguridad. Es la primera “salida ordenada” de Washington desde que comenzó la guerra. La decisión se produce tras la muerte durante la noche de un militar estadounidense que había resultado herido en un ataque contra tropas de Estados Unidos en Arabia Saudita el 1 de marzo. Con ello, el número de estadounidenses fallecidos en la guerra asciende a siete.

Riad reportó sus primeras víctimas mortales desde el inicio del conflicto el fin de semana, con dos fallecidos cuando un proyectil cayó en una zona residencial cerca de la base aérea Príncipe Sultán, a las afueras de Riad, que alberga tropas de Estados Unidos.

Funcionarios iraníes afirman que más de 1.300 personas han muerto hasta ahora por los ataques de Estados Unidos e Israel. Israel bombardeó varios depósitos de combustible en Teherán el sábado, lo que llevó a la Media Luna Roja a advertir sobre lluvias ácidas tóxicas en la ciudad de 9,5 millones de habitantes.

Axios informó que funcionarios de Estados Unidos estaban descontentos con los bombardeos, al considerar que podrían ser estratégicamente contraproducentes al enfurecer a la población iraní. El senador Lindsey Graham, firme partidario de la guerra y de Israel, pidió al Estado judío “por favor ser cauteloso con los objetivos que selecciona”. La infraestructura petrolera, dijo, será esencial para la recuperación de Irán “cuando este régimen colapse”.

En plena alerta diplomática por Irán, Japón celebró el aniversario de su emperador y advirtió el peligro nuclear

Israel afirmó que los sitios de almacenamiento de combustible eran objetivos militares legítimos porque apoyan el esfuerzo bélico iraní y añadió que podría apuntar a centrales eléctricas a continuación.

Trump sopesa la opción de desplegar fuerzas especiales sobre el terreno para apoderarse del uranio iraní cercano a grado armamentístico, mientras crece la preocupación entre funcionarios de que el material pueda haber sido trasladado, según tres diplomáticos informados sobre el asunto.

“No han podido llegar hasta él y en algún momento, quizá lo hagamos”, dijo Trump el sábado por la noche durante una sesión informativa a bordo del Air Force One. “No hemos ido tras ello, pero es algo que podemos hacer más adelante. No lo haríamos ahora”.

