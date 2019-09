Facebook compartirá datos de suicidios

Kiley Roache

Facebook Inc. informó que comenzará a compartir datos públicos sobre la manera en que los usuarios hablan sobre el suicidio en la red social como parte de sus esfuerzos para abordar las preocupaciones en torno al suicidio y la autoflagelación.

En una publicación de blog sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Facebook indicó que dará acceso a investigadores académicos a CrowdTangle, una herramienta que a menudo utilizan organizaciones de medios y noticias para monitorear las redes sociales, con el fin de analizar la manera en que puede usarse la información compartida en Facebook e Instagram para ayudar a prevenir el suicidio. La compañía también incluirá en el Centro de Seguridad de la plataforma pautas para hablar sobre salud mental proporcionadas por Orygen, una organización que estudia la salud mental de los jóvenes, y contratará a un experto en salud que se unirá a su equipo de seguridad.

Las medidas surgieron de las asesorías que ha tenido Facebook con expertos desde principios de este año para discutir algunos de los temas más difíciles relacionados con el suicidio y la autoflagelación. Facebook también ha endurecido sus políticas para no permitir más imágenes de cortes gráficos y dificultar la búsqueda de este tipo de contenido en sus aplicaciones.

Los gobiernos y expertos han advertido sobre el aumento de las tasas de suicidios entre los adolescentes que parecen corresponder a la creciente popularidad de las redes sociales. Un estudio publicado en mayo por JAMA Open Network no mencionó causas específicas del aumento de los suicidios desde 2007, pero otros investigadores que analizaron los datos cuestionaron el papel de las redes sociales en el aumento de los incidentes. En abril, el Reino Unido solicitó a Facebook, junto con Snap Inc. y Google, de Alphabet Inc., que se comprometiera a abordar el problema.

"Los expertos nos han dicho que una de las formas más efectivas de prevenir el suicidio es que las personas escuchen de amigos y familiares que se preocupan por ellos", escribió en el blog Antigone Davis, jefe de seguridad global de Facebook. "Facebook tiene un papel único en cuanto a facilitar ese tipo de conexiones y estamos tomando medidas adicionales para apoyar a quienes discuten estos delicados temas, especialmente a los jóvenes".