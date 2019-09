Así es el nuevo dispositivo para videollamadas lanzado por Facebook

Mark Gurman y Kurt Wagner

Facebook Inc. ha presentado hoy miércoles una actualización de sus dispositivos de videollamada Portal, con un nuevo modelo para televisores y precios más bajos. También dijo que los usuarios pueden optar por no permitir el acceso por parte de la empresa a grabaciones de voz recopiladas por los aparatos. Con los nuevos productos, llamados Portal TV, Portal y Portal Mini, Facebook está tratando de entrar en el mercado de altavoces inteligentes y salas de estar conectadas.

El Portal TV, que sale a la venta en octubre por US$149, se puede conectar a un televisor con un cable HDMI estándar y tiene una cámara y varios micrófonos para permitir las videollamadas a través de los servicios de Facebook Messenger y WhatsApp. El dispositivo es compatible con Spotify, Prime Video de Amazon, cámaras Ring y el asistente de voz Alexa, pero carece de contenido de Netflix Inc. y otros servicios populares de contenidos digitales. Eso podría dificultar la competencia contra dispositivos de rivales como Roku Inc., Apple Inc. y Amazon.com Inc.

El responsable ejecutivo de Facebook, Andrew Bosworth, enfatizó en una demostración que el propósito principal del dispositivo es la videollamada. Esa es la propuesta de ventas única de la compañía y es probable que los usuarios utilicen dispositivos adicionales para acceder a contenido que no pueden obtener a través del Portal TV, dijo.

Los nuevos dispositivos de pantalla inteligente Portal de Facebook, que se introducirán posteriormente en octubre, se venderán a US$129 y US$179, frente al precio inicial anterior de US$199. Los dispositivos continuarán ofreciéndose en dos tamaños, de 8 pulgadas y 10 pulgadas respectivamente. Las nuevas versiones tienen altavoces mejorados y un obturador físico que puede desactivar tanto la cámara como el micrófono o solo la cámara.

Facebook dijo que transcribirá algunos clips de audio recopilados por los dispositivos Portal, pero los usuarios podrán optar por no participar. La compañía introdujo por primera vez su equipo para videollamadas en 2018, tras una serie de escándalos de privacidad. La compañía no publica cifras de ventas de Portal, pero redujo el precio a la mitad a principios de este año. Bosworth dijo que las ventas y la recepción del dispositivo por parte de los consumidores fueron “más cálidas” de lo esperado, pero rehusó proporcionar cifras específicas.