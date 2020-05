Fitch rebaja perspectiva de Brasil ante incertidumbre política

Aline Oyamada

Fitch Ratings revisó la perspectiva de la calificación crediticia de Brasil de estable a negativa debido a la renovada incertidumbre política y la pandemia de coronavirus que están afectando a la economía más grande de América Latina.

La calificadora mantuvo en BB-, el mismo nivel de Guatemala y Uzbekistán, pero rebajó su perspectiva. La firma aludió a las tensiones entre el presidente Jair Bolsonaro y el Congreso, que han obstaculizado la capacidad del Gobierno para implementar las reformas económicas necesarias para recortar el déficit fiscal y colocar la deuda del país en una trayectoria sostenible.

“La pandemia y la consecuente recesión aumentarán aún más el endeudamiento público, afectando la flexibilidad fiscal y aumentando la vulnerabilidad a las crisis”, escribió en un comunicado Shelly Shetty, analista responsable de la calificación del país, con sede en Nueva York.

Además de los problemas provocados por el virus, una nueva crisis política estalló en Brasil después de que el ex ministro de Justicia Sergio Moro renunciara y acusara a Bolsonaro de tratar de interferir con las labores de la Policía Federal. Se abrió una investigación para indagar las acusaciones de irregularidades, que Bolsonaro niega. La aparición del presidente en protestas contra el Congreso y la Corte Suprema ha alimentado aún más las tensiones entre las ramas gubernamentales.

Los conflictos políticos han afectado la percepción de los inversionistas, y el real y las acciones han extendido las peores pérdidas del mundo.

Las perspectivas de actividad también han empeorado significativamente en medio de la espiral de casos de coronavirus en Brasil. Estimaciones que apuntaban a una leve recuperación ahora muestran que la economía podría contraerse hasta 7% este año.

“Brasil fue uno de los favoritos de los mercados emergentes en 2019, pero, en gran medida, ‘la fiesta ya terminó’”, dijo Todd Schubert, director de investigación de renta fija, con sede en Singapur, de Bank of Singapore Ltd. “La rebaja de la perspectiva de Fitch no fue una gran sorpresa”, y agregó que el banco tiene una recomendación de infraponderación para Brasil, pero se mantuvo positivo frente a los bancos sistémicamente importantes y otras compañías no cíclicas relacionadas.

Fitch había mantenido la perspectiva estable de Brasil desde principios de 2018, cuando la calificación se rebajó al nivel actual: tres niveles por debajo del grado de inversión. La firma fue la segunda en rebajar la calificación del país a basura en 2015, luego de S&P Global Ratings, que revisó en abril la perspectiva de Brasil a estable. Ambas firmas crediticias tienen una calificación BB- para Brasil, mientras que Moody’s Investors Service tiene al país en un nivel más alto.

“Brasil entró en el período actual de estrés con un balance fiscal relativamente débil y un bajo crecimiento económico”, escribió Shetty. Fitch espera que la economía se contraiga 4% este año y que el déficit del Gobierno alcance 13% del PIB después de un “paquete de apoyo fiscal considerable”. Se estima que la carga de deuda del Gobierno aumentará a 89,4% del PIB, lo que se compara con el 75,8% de 2019.