El Gobierno del Reino Unido infringirá una ley internacional por el brexit

Joe Mayes

Brandon Lewis, ministro de Irlanda del Norte, dijo el martes a los legisladores en la Cámara de los Comunes que una ley planificada que reemplazaría partes del Acuerdo de Retirada del brexit que se aplican a Irlanda del Norte “violaría el derecho internacional, de una manera muy específica y limitada”.

“Hay precedentes claros para el Reino Unido y, de hecho, otros países que necesitan considerar sus obligaciones internacionales a medida que cambian las circunstancias”, dijo Lewis.

Habló horas después de la renuncia de Jonathan Jones, el principal abogado del Gobierno del Reino Unido durante los últimos seis años. El portavoz de Johnson, James Slack, declinó comentar sobre las razones de su partida.

La sugerencia de que el primer ministro Boris Johnson se está preparando para alejarse de un tratado internacional corre el riesgo de revivir uno de los desacuerdos más controvertidos del brexit: cómo evitar una frontera dura en la isla de Irlanda. Podría poner en peligro los esfuerzos para asegurar un acuerdo de amplio alcance sobre la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea antes de fin de año.

El eje del conflicto es cómo evitar una frontera dura en Irlanda

“¿Cómo puede el Gobierno asegurar a los futuros socios internacionales que se puede confiar en que el Reino Unido cumplirá con las obligaciones legales de los acuerdos que firma?” La predecesora de Johnson, Theresa May, preguntó el martes en el Parlamento.

Al tiempo que las conversaciones entre David Frost y Michel Barnier, los principales negociadores del brexit de ambas partes, se reanudaron en Londres, la Unión Europea advirtió que la reincidencia en el acuerdo de salida del Reino Unidos del bloque arruinaría cualquier posibilidad de un acuerdo comercial, aumentando el riesgo de que se introduzcan aranceles y cuotas económicamente dañinos a fin de año.

La controversia se centra en el requisito del Acuerdo de Retirada de que Irlanda del Norte siga estando sujeta a las normas aduaneras de la Unión Europea después de que Gran Bretaña abandone el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea el 31 de diciembre. Eso establece efectivamente una frontera en el Mar de Irlanda, y las empresas en Irlanda del Norte se enfrentan a la perspectiva de tener que hacer trámites de aduana si quieren trasladar mercancías al resto del Reino Unido.

En un proyecto de ley que se publicará el miércoles, el Gobierno de Johnson planea otorgar a los ministros los poderes para renunciar al requisito de dicho papeleo, en caso de que el problema no se resuelva mediante conversaciones conjuntas con la Unión Europea este año. La oficina de Johnson dijo que el primer ministro hizo promesas antes de firmar el acuerdo de salida del bloque que quería mantener, incluida la de que no habría trámites comerciales entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

“El Acuerdo de Retirada y el Protocolo no son como los de cualquier otro tratado”, dijo Lewis a los diputados el martes. “Fue escrito bajo el supuesto de que se podría llegar a un acuerdo posterior entre nosotros y la Unión Europea sobre los detalles”, dijo. “Seguimos creyendo que es posible, pero, como Gobierno responsable, no podemos permitir que las empresas no tengan certeza hasta enero”.

Lewis dijo que el Reino Unido está tomando el poder de no aplicar el concepto de la ley de la Unión Europea de “efecto directo” requerido en ciertas circunstancias estrictamente definidas.