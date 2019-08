Hasbro compra empresa dueña de Peppa Pig en cerca de US$4.000m

Matt Townsend y Joe Deaux

El fabricante de juguetes Hasbro Inc. comprará Entertainment One Ltd. en cerca de US$4.000 millones, con lo que ampliará su lista de propiedad intelectual para incluir a algunos favoritos de los preescolares como Peppa Pig y PJ Masks.

Según los términos de la transacción en efectivo, los accionistas de eOne recibirán 5,60 libras en efectivo por cada acción común que, según Hasbro, representa una prima del 31% a su precio promedio de 30 días.

Datos clave