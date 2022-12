JP Morgan, BofA y el Citi no darán bonos de fin de año a los banqueros

Este año, las sombrías expectativas frente a los bonos de los banqueros de Wall Street se están volviendo realidad rápidamente mientras una caída en las negociaciones pone fin a la guerra de la industria por el talento y las empresas recuperan la delantera en la fijación de salarios.

JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Citigroup Inc. sopesan planes para reducir los fondos de bonificación para sus banqueros de inversión en hasta un 30%, según personas con conocimiento del tema. Algunas empresas no darán ningún tipo de recompensa a los trabajadores de bajo rendimiento. Las propuestas aún están en discusión y podrían cambiar en las próximas semanas, dijeron las personas.

Esto es lo primero que se sabe sobre las bonificaciones de fin de año de la industria después de que las negociaciones corporativas y las ventas de nuevos valores disminuyeran en medio del desvanecimiento del mercado en 2022.

ecesión y crisis energética: Wall Street tiene las peores perspectivas económicas para 2023

Los ingresos de la banca de inversión en los cinco bancos más grandes de Estados Unidos se desplomaron un 47%, una enorme caída de US$18.800 millones, en los primeros nueve meses. En Goldman Sachs Group Inc., incluso operadores que ganaron más no son inmunes a los recortes de bonificación.

Para una gran cantidad de banqueros y operadores, sus bonos anuales pueden ascender a millones de dólares, y ponen todas sus esperanzas en sus bonos para pagar escuelas privadas, casas de vacaciones de lujo y membresías en clubes privados.

Hace menos de un año, había una feroz guerra de ofertas por el talento, y algunas empresas renunciaron casi por completo a los despidos mientras luchaban por mantener la dotación de personal adecuada. Los despidos reiniciaron hace unos meses y ahora los bancos tienen más influencia para controlar los salarios. Muchos empleados carecen de otras opciones viables.

Semestre rojo en Wall Street: ¿qué empresas lograron esquivar la tendencia bajista?

Representantes de JPMorgan, Citigroup y Bank of America declinaron comentar.

No todo es pesimismo. Los operadores de tasas y productos básicos han ayudado a impulsar los ingresos por operaciones de renta fija a US$53.700 millones en Wall Street, el segundo mejor rendimiento registrado.

En Bank of America y Citigroup, eso significa que los ejecutivos pueden tener fondos de bonificación para operadores con niveles similares a los del año pasado, dijeron algunas personas. Y los ejecutivos de dichos bancos contemplan compensar a los mejores operadores de tasas, divisas y productos básicos con paquetes salariales más altos.

se