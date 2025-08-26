Keurig Dr Pepper comprará JDE Peet’s por u$s 18.000 millones

Keurig Dr Pepper Inc. acordó comprar JDE Peet’s NV por €15.700 millones (US$18.400 millones) para reforzar su negocio cafetero, antes de iniciar la división de sus operaciones.

La empresa pagará €31,85 en efectivo por cada acción de la firma holandesa, lo que supone una prima del 20% sobre su precio de cierre del 22 de agosto, según un comunicado emitido el lunes. Keurig Dr Pepper tiene previsto separar sus divisiones de café y bebidas en dos empresas independientes que cotizarán en bolsa en Estados Unidos una vez se complete la operación.

"Estamos aprovechando una oportunidad excepcional para crear un gigante mundial del café", afirmó el director ejecutivo, Tim Cofer.

“Estamos aprovechando una oportunidad excepcional para crear un gigante mundial del café”, afirmó el director ejecutivo, Tim Cofer.

Keurig Dr Pepper registró ventas de café prácticamente estables en Estados Unidos durante el segundo trimestre y advirtió de que el negocio seguirá siendo moderado durante el resto de 2025, en parte debido a la inflación y los aranceles. El aumento de los precios de las cápsulas K-Cups se vio compensado por la disminución de los envíos tanto de cápsulas monodosis como de cafeteras.

La empresa de inversión JAB Holding Co., que gestiona los fondos de la multimillonaria familia Reimann, orquestó la adquisición de Keurig por parte del fabricante de refrescos Dr Pepper en 2018. Sin embargo, el negocio del café se ha estancado debido a la dura competencia en EE.UU. y al aumento de los precios del café verde, mientras que el resto de bebidas han obtenido buenos resultados.

JAB también está detrás de JDE Peet’s, que ha construido la empresa a partir de una serie de adquisiciones para desafiar al líder mundial del café, Nestlé SA. JAB y algunos ejecutivos de JDE Peet’s se comprometieron a vender sus acciones en la operación, que representan el 69% de las acciones con derecho a voto de la empresa holandesa. JAB también posee alrededor del 4,4% de las acciones en circulación de Keurig Dr Pepper, según datos recopilados por Bloomberg.

“Esta transacción genera más de US$12.500 millones en efectivo, lo que crea un balance sólido que posiciona a JAB de manera ideal para aprovechar oportunidades estratégicas en nuestros segmentos de consumo y seguros”, afirmó JAB en comentarios enviados por correo electrónico.

JDE Peet’s, con más de 50 marcas de café y té en todo el mundo, entre las que se incluyen L’OR, Peet’s y Jacobs, superó las estimaciones de ingresos orgánicos para el primer semestre del año y elevó sus previsiones para todo el año. El nuevo director ejecutivo, Rafael Oliveira, ha revisado la estrategia del productor de café después de que la escalada de los precios del grano redujera los márgenes.

Las acciones de JDE Peet’s subieron hasta un 18% en Ámsterdam, lo que se suma al aumento del 27% registrado en los últimos 12 meses. Keurig Dr Pepper cayó un 3,1% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos.

