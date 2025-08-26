La titular de la Fed de Dallas proyectó tensiones en los mercados monetarios a fines de septiembre

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo que los mercados de dinero podrían enfrentar presiones temporales hacia finales del próximo mes, aunque el banco central estadounidense todavía tiene margen para seguir reduciendo su balance.

“Podríamos ver algunas presiones temporales en torno a la fecha de pago de impuestos y al final del trimestre en septiembre”, señaló Logan el lunes en declaraciones preparadas para un panel en una conferencia organizada por el banco central de México.

Aumentan las señales de impagos en el mercado de crédito privado en Estados Unidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una titular de la Fed anticipa volatilidad en septiembre

Si es así, es probable que los inversionistas vuelvan a recurrir a las facilidades de liquidez a un día de la Fed, como hicieron en junio, y contar con esos mecanismos de respaldo “nos permitirá seguir reduciendo gradualmente las reservas hasta un nivel más eficiente”, afirmó.

Desde 2022, los responsables de la Fed han ido reduciendo el balance del banco central con el objetivo de llevar las reservas a un nivel mínimo suficiente para evitar perturbaciones en los mercados, revirtiendo así billones de dólares de compras de activos destinadas a estimular la economía tras la crisis provocada por la pandemia.

Este año, han frenado el ritmo de reducción del balance, aunque han debatido cuánto les queda para llegar al punto final. Según los últimos datos de la Fed, los saldos de las reservas bancarias se sitúan actualmente en torno a US$3,3 billones. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, estimó recientemente que el nivel mínimo adecuado se sitúa en torno a US$2,7 billones.

Las decisiones que baraja la Fed

En sus declaraciones preparadas, Logan destacó las tasas de interés del mercado en los acuerdos de recompra, que, según dijo, han estado en promedio unos ocho puntos básicos por debajo de la tasa que la Fed paga por las reservas bancarias en los últimos meses.

“Eso me dice que tenemos más margen para reducir las reservas”, señaló Logan. “Creo que reducir las reservas gradualmente, al tiempo que ponemos a disposición nuestras herramientas de techo y animamos a los participantes en el mercado a utilizarlas cuando sean económicamente atractivas, será una estrategia eficaz”, afirmó.

Logan, que está siendo considerada por la administración Trump como posible candidata para sustituir a Jerome Powell como presidenta de la Fed cuando expire su mandato en mayo, no hizo comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria o la economía en sus declaraciones preparadas. El mes pasado, dijo que era “posible” que un mercado laboral más débil exigiera recortes de tipos “bastante pronto”.