La china DeepSeek lanza actualización de modelo con avances en IA

DeepSeek presentó una actualización de un modelo anterior que, según la compañía, supera al emblemático R1 en pruebas clave. Con esto, la startup china se mantiene en competencia mientras la industria aguarda su próximo lanzamiento insignia.

El V3.1 responde consultas mucho más rápido y representa el primer paso de la empresa hacia la creación de un agente de inteligencia artificial, señaló DeepSeek en una publicación en WeChat el jueves. La compañía ya había adelantado el V3.1 a comienzos de la semana, pero la plataforma recién apareció en el portal de Hugging Face. La versión fue personalizada para funcionar con chips de inteligencia artificial de nueva generación fabricados en China, indicó la firma en un mensaje separado.

DeepSeek sacudió Silicon Valley en enero con el potente y económico R1 y desde entonces se ha mantenido a la vanguardia de la ola de desarrollo de IA en China. El jueves también presentó un nuevo plan de precios para el modelo V3, con aumentos en algunas tarifas y la eliminación de las rebajas nocturnas. Sin embargo, redujo los costos para ciertos casos de uso. Los cambios entrarán en vigor el 6 de septiembre.

Los modelos de DeepSeek han desafiado a empresas de EE.UU. como OpenAI y demostrado cómo compañías chinas pueden avanzar en inteligencia artificial sin necesidad de los semiconductores más avanzados.

Los observadores de la industria aguardan el lanzamiento del sucesor del R1, que se esperaba para comienzos de este año. La prensa local atribuyó la demora a la determinación del fundador Liang Wenfeng de perfeccionar el modelo, incluso mientras dirige su lucrativo fondo High-Flyer Asset Management. Otros han especulado sobre posibles fallos en el entrenamiento o el desarrollo.

Mientras tanto, rivales como Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. han seguido un ritmo frenético de actualizaciones y lanzamientos de nuevos modelos de IA.

