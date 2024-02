La Inteligencia Artificial enriqueció aún más a los multimillonarios del mundo en 2023

La riqueza de Jensen Huang, cofundador de Nvidia Corp., ha aumentado a medida que un vertiginoso repunte de las acciones relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA) impulsó por primera vez el valor de mercado del fabricante de chips sobre el de Amazon.com Inc.

El mismo repunte ha creado otro multimillonario en la propia familia de Huang: su prima lejana Lisa Su, directora ejecutiva del competidor de Nvidia Advanced Micro Devices Inc., cuyo patrimonio alcanzó los US$1.200 millones después de que las acciones se duplicaran durante el año pasado.

Dos multimillonarios en el sector de fabricantes de chips en una familia ilustran el alcance del frenesí de la inteligencia artificial, que ha llegado a dominar el mercado de valores y representa la mayor parte de la riqueza obtenida por las personas más ricas del mundo este año.

Entre las 500 personas más ricas, 30 atribuyen al menos parte de su fortuna a empresas seguidas por el índice Bloomberg Global Artificial Intelligence. Esas tenencias han aumentado su patrimonio neto en un total combinado de US$124.000 millones en lo que va del año, lo que representa el 96% de la riqueza total obtenida por el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Lisa Su, directora ejecutiva de Advanced Micro Devices: su patrimonio alcanzó los US$1.200 millones después de que las acciones se duplicaran durante el año pasado gracias a la IA.

Los mayores ganadores incluyen a Huang y Mark Zuckerberg, cuya empresa Meta Platforms Inc tiene el segundo mejor desempeño en el índice S&P 500 después de Nvidia por segundo año consecutivo. Steve Ballmer se benefició del optimismo que acompañó la asociación de Microsoft Corp. con OpenAI, mientras Michael Dell ha visto aumentar su fortuna debido, en parte, a las iniciativas de inteligencia artificial en Dell Technologies Inc. y Broadcom Inc.

Su no es la única nueva multimillonaria que emerge del auge: Charles Liang, cofundador de Super Micro Computer Inc., observó que su fortuna se triplicó hasta los US$6.200 millones este año a medida que las acciones de su empresa fácilmente han eclipsado los rendimientos de otras acciones relacionadas con la IA. Y el patrimonio neto de Alex Karp, cofundador de Palantir Technologies Inc. de es de US$2.800 millones después de que las acciones del fabricante de software impulsado por IA subieran un 31% en un solo día la semana pasada tras fuertes ganancias trimestrales.

Otros multimillonarios se han beneficiado indirectamente. El patrimonio neto de Masayoshi Son, fundador de SoftBank Group Corp., aumentó en US$3.700 millones este año después de que el fabricante de chips ARM Holdings Inc. casi duplicara su valor en tres sesiones de negociación tras las ganancias que mostraron que el gasto en IA está impulsando las ventas. ARM pertenece en un 90% a SoftBank.

La magnitud de las ganancias está planteando dudas sobre la sostenibilidad del repunte. Michael Hartnett, estratega de Bank of America Corp, dijo este mes que la prisa por comprar acciones tecnológicas está empezando a parecerse a la burbuja de las puntocom.