La UE no investigará las inversiones de US$ 13.000 millones de Microsoft en OpenAI

Las inversiones de US$13.000 millones que ha realizado Microsoft Corp. en OpenAI Inc. no serán sometidas a una investigación formal por parte de los organismos de control de fusiones de la Unión Europea, aplacando con ello los temores de que la asociación pudiera verse afectada.

La Comisión Europea decidió que la unión no amerita una investigación formal porque no es una adquisición y porque Microsoft no controla la dirección de OpenAI, según fuentes con conocimiento directo.

El brazo antimonopolio de la UE informó en enero que estaba estudiando si la participación de Microsoft en OpenAI debería ser investigada después de que un motín en el creador de ChatGPT sacara a la luz los profundos vínculos entre ambas empresas.

Si bien la mayoría de los acuerdos examinados en el marco de la normativa de fusiones de la UE terminan siendo aprobados por los organismos de control de Bruselas, los funcionarios no temen ejercer el derecho a veto si algún problema de competencia no puede resolverse dentro de plazos estrictos.

Microsoft declinó hacer comentarios más allá de remitirse a un comunicado anterior en el que afirmaba que su asociación con OpenAI ha “fomentado una mayor innovación y competencia en IA, preservando la independencia de ambas empresas”.

Un portavoz de la Comisión declaró que, para examinar posibles problemas de competencia, el organismo de control “primero tiene que llegar a la conclusión de que se ha producido un cambio de control duradero” entre las dos empresas.

El núcleo de la asociación entre Microsoft y OpenAI son las enormes cantidades de potencia informática necesarias para mantener el auge mundial de la IA generativa. El funcionamiento de los sistemas detrás de herramientas como ChatGPT y Bard de Google ha disparado la demanda de servicios en la nube y la capacidad de procesamiento. OpenAI, por ejemplo, se ha convertido en uno de los principales clientes del negocio en la nube de Microsoft.

A su vez, los tres mayores proveedores de computación en la nube del mundo —Microsoft, Amazon.com, y Google de Alphabet Inc.— se han convertido en inversionistas activos en startups de IA en los últimos años. El grupo de IA Anthropic ha atraído una inversión de US$4.000 millones de Amazon y otra de US$2.000 millones de Google, que también se asoció en 2021 con la empresa de inteligencia artificial Cohere.

Por su parte, Microsoft también ha estado buscando activamente más asociaciones con empresas de IA emergentes, y este año anunció una asociación de US$16 millones con la empresa de tecnología francesa Mistral AI.

Inversiones sospechadas

Las inversiones de US$13.000 millones de Microsoft en OpenAI despertaron el interés de los reguladores —incluidos, además de la UE, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos— desde que un escándalo envolvió a la empresa de IA por el despido y posterior recontratación de Sam Altman como jefe de OpenAI a finales del año pasado.

Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, ayudó personalmente a negociar y defender el regreso de Altman a la empresa, y en un momento se ofreció él mismo a contratarlo, junto con otros empleados de OpenAI que querían irse de la empresa.

Finalmente, la junta directiva de OpenAI acordó reincorporar a Altman y la compañía nombró una junta interina de tres personas y agregó a Microsoft como observador sin derecho a voto.

Este episodio llevó a los organismos reguladores a examinar el acuerdo. El ente de control del Reino Unido dijo que estudiaría si el equilibrio de poder entre las dos empresas ha cambiado fundamentalmente para dar a una parte más control o influencia sobre la otra, y la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. ha realizado las primeras investigaciones sobre el acuerdo.

La UE dijo que examinaría las inversiones de Microsoft como parte de una evaluación más amplia de los riesgos anticompetitivos que conlleva la participación de las grandes empresas del sector en las tecnologías de inteligencia artificial de próxima generación.

