La UEFA vota a favor de boicotear los torneos de la FIFA

La UEFA y sus 55 federaciones miembro acordaron boicotear los torneos de la FIFA si el presidente Gianni Infantino sigue adelante con sus planes de vender participaciones del negocio del Mundial a inversionistas privados, según una persona familiarizada con el asunto.

La decisión de la poderosa confederación europea quedó sellada durante una reunión virtual de emergencia celebrada el jueves para abordar la controvertida propuesta. Se espera que el boicot debilite de forma significativa la estrategia de Infantino, que requiere la aprobación de las 211 federaciones miembro de la FIFA antes del 19 de septiembre o, de lo contrario, podría enfrentar sanciones financieras.

“El Mundial no puede ser tratado como un producto de inversión”, señaló la UEFA en un comunicado. “Ninguna selección nacional afiliada a la UEFA participará en competiciones de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Concacaf también le dice "no" a Infantino: rechazo unánime a los inversores privados en la FIFA

La amenaza probablemente pondrá fin a los planes de la FIFA. Europa alberga a varias de las mejores selecciones del mundo, entre ellas España, la vigente campeona del Mundial. Además, las federaciones de la UEFA también son miembros de la FIFA y deberán votar individualmente sobre la propuesta de escisión.

Bloomberg informó primero que la UEFA estaba considerando un boicot a los torneos de la FIFA. A comienzos de esta semana, el organismo rector del fútbol europeo reaccionó con indignación ante la propuesta de la FIFA de buscar inversión privada.

Como respuesta, la UEFA comenzó a mantener conversaciones internas sobre la posibilidad de que los clubes y las federaciones miembro boicoteen las competiciones. Esto incluye el Mundial y el Mundial de Clubes, el torneo ampliado impulsado por la FIFA que podría competir con la lucrativa Liga de Campeones de la UEFA.

La propuesta de la FIFA contempla transferir las principales operaciones comerciales y de organización de torneos a una nueva entidad llamada FIFA Forward Enterprise. Esta sociedad tendría inicialmente una valoración cercana a US$20.000 millones. La FIFA busca recaudar hasta US$4.200 millones de inversionistas externos, aunque conservaría el control exclusivo mediante una mayoría en el directorio.

Tensiones entre la UEFA y la FIFA

La UEFA y la FIFA, ambas organizaciones sin fines de lucro, mantienen desde hace años una relación tensa, que se ha deteriorado aún más por la creciente incursión de la FIFA en ámbitos tradicionalmente dominados por la UEFA. El Mundial de Clubes ampliado de 2025, con una bolsa de premios de US$1.000 millones repartida entre 32 equipos, compite directamente con la Liga de Campeones, una de las competiciones más rentables del fútbol.

Además, los sindicatos de futbolistas han expresado su preocupación por la creciente congestión del calendario debido al aumento del número de competiciones. Como los clubes son quienes pagan los salarios de los jugadores, impulsan una reducción de los torneos internacionales para disminuir el riesgo de fatiga y lesiones.

La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios.