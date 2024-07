Las mayores bolsas de futuros y divisas de Argentina acuerdan fusionarse

El Mercado Abierto Electrónico y Matba-Rofex de Argentina acordaron fusionarse en un solo mercado y convertirse en la mayor plaza de negociación de futuros y divisas del país, según una persona con conocimiento directo del asunto.

Los directorios de las empresas esperan hacer el anuncio después del cierre del mercado, indicó la persona, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. La nueva bolsa incluirá transacciones de derivados del sector agropecuario, futuros del peso frente al dólar y negociación de bonos, incluidas las emisiones de títulos del Tesoro nacional y el banco central, puntualizaron.

El volumen del mercado de divisas y de renta fija de Argentina se ha desplomado desde que el país reintrodujo los controles de capital en 2019. Desde entonces, los mercados han recuperado parte del volumen al convertirse en el principal espacio para operaciones sofisticadas que realizan los inversores locales, como “contado con liquidación”, que les permiten obtener dólares fuera del mercado cambiario oficial.

Las oficinas de prensa de MAE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, y Matba-Rofex no respondió a una solicitud de comentario. Un portavoz del regulador del mercado argentino, CNV, dijo que aún no había sido informado de la fusión y que, dados los rumores, si las partes no informan el organismo enviará un requerimiento de información.

En la actualidad, el mercado argentino está dominado por cuatro empresas competidoras: Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Mercado Abierto Electrónico (MAE), Matba-Rofex (MtR) y Mercado Argentino de Valores (MAV).

La importancia de Matba-Rofex y BYMA

Matba-Rofex es la mayor plataforma de negociación de futuros del país, con US$227.600 millones en derivados financieros y 57 millones de toneladas de trigo, soja y maíz en 2023. MAE es la mayor plataforma de divisas, con US$166.500 millones en volumen negociado el año pasado.

La nueva bolsa, que aún no tiene nombre, podría estar valuada en US$500 millones y su propiedad se dividirá al 50% entre las empresas, según la persona.

BYMA es la mayor plataforma de negociación de renta fija y variable del país, y había intentado integrarse con otros operadores a principios de 2020, aunque los planes no progresaron.

