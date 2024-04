Los bonos volaron y cayó el riesgo país a horas de la cadena nacional de Milei

A pocas horas de una cadena nacional del presidente Javier MIlei, los bonos de la deuda pública de Argentina tuvieron una nueva jornada positiva y el riesgo país perforó los 1.200 puntos.

Los incrementos se dieron en un contexto de aumentos para todos los bonos de la región.

Los bonos en dólares también mostraron fuertes subas. El AL30: US$ cotizó a 60,10 (+4,68%), el GD30 a US$ 63 (+4,46%), el GD35 se ubicó en US$ 51,20 (3,77%) y el AL41 US$ terminó en 47,6 (+6%)

Por su parte, el riesgo país que elabora JP Morgan cayó hasta los 1.148 puntos básicos, un piso desde el 15 de septiembre de 2020. En el Mercado Abierto Electrónico (MAE) los bonos soberanos arrojaron una mejora del 1,7% en su promedio en pesos, luego ganar un 2% la semana pasada.

Por su parte, el índice de acciones líderes S&P Merval cerró con una alza de 6,7% promedio.

Algunos papeles subieron con cifras de dos dígitos, como Banco Supervielle (+12,7%), Central Puerto (+11,8%).

Cadena nacional de Javier Milei

A las 21 de este lunes, el presidente Javier Milei tendrá una cadena nacional que se centrará en informar que marzo cerró con superávit fiscal por tercer mes consecutivo, algo que no sucedía desde los años de Néstor Kirchner como Jefe de Estado.

En el Foro Llao Llao Milei, destacó que "el 15% del PBI que antes se lo llevaba el Estado en déficit fiscal para actividades parasitarias vuelve al privado para inversiones productivas", y señaló que "los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante son los empresarios y emprendedores".

Entre las ideas más destacadas del discurso que entusiasmaron a los empresarios que participaron del encuentro y que hoy se trasladaron al mercado fueron que el Gobierno está "generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer", que la "primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización" y que "el futuro será con mucha baja de impuestos".