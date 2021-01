Merkel considera endurecer medidas ante amenaza de nueva cepa

Arne Delfs y Stefan Nicola

La canciller de Alemania, Angela Merkel, buscará reforzar las medidas de confinamiento en el país, en la medida que teme que la nueva variante de covid-19, que se presume es más contagiosa, podría provocar que los casos de contagio se salgan de control.

Merkel buscará reunirse pronto con los líderes regionales para discutir las restricciones adicionales que se implementarán para reducir decisivamente la tasa de contagios, dijo un funcionario del Gobierno. Aún no hay consenso con los primeros ministros sobre las restricciones adicionales, agregó la persona, quien pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

Las nuevas medidas podrían incluir toques de queda, cierre de escuelas y suspensión del transporte público, informó el jueves el periódico Bild, sin identificar sus fuentes. La reunión con los primeros ministros podría ocurrir el 20 de enero, indicó.

La economía más grande de Europa está luchando por contener las cifras de contagio, que han aumentado a casi 2 millones, en medio de la preocupación de que la variante del virus que se ha extendido del Reino Unido a Irlanda provoque que se disparen aún más los casos en Alemania.

A pesar las restricciones impuestas en las últimas semanas, la tasa de contagio sigue siendo tres veces mayor que la meta del Gobierno. El número total de contagiados se ha duplicado desde finales de noviembre, lo que aumenta la presión sobre los hospitales que están a punto de colapsar. El número de muertes casi se ha triplicado.

Los hospitales en algunos estados alemanes se están quedando sin camas de cuidados intensivos y podrían ser necesarias reglas de confinamiento más estrictas para detener la ola de nuevos casos, advirtió Lothar Wieler, quien dirige la agencia de salud pública del Instituto Robert Koch en el país.

Las altas cifras de contagios de Alemania podrían no ser culpa de la propagación de una nueva variante desde el Reino Unido, dijo Wieler, ya que el monitoreo hasta ahora indica que la mutación aún no está ampliamente establecida en Alemania. Más bien, el virus se está propagando porque las personas no están siguiendo las reglas de confinamiento, indicó.