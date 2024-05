Elon Musk ahora quiere potenciar el negocio de Supercharger que acaba de mutilar

Elon Musk anunció sus planes para ampliar la red de cargadores Supercharger de Tesla Inc. poco más de una semana después de despedir a casi la totalidad de las 500 personas que dirigían la empresa.

Tesla gastará “bastante más” de US$500 millones en ampliar su red este año, dijo Musk en X. Hace diez días, el director ejecutivo del fabricante de automóviles escribió que Tesla planeaba añadir cargadores a un ritmo más lento y centrarse más en el tiempo de operación y las ubicaciones existentes.

Musk no ha ofrecido detalles sobre cómo funcionará el negocio de recarga después de que a finales del mes pasado despidiera a su director y a prácticamente todos los que trabajaban bajo sus órdenes.

La medida ha sorprendido tanto a los clientes como a otros fabricantes de automóviles que están empezando a utilizar sus enchufes. Ejecutivos de fabricantes que firmaron acuerdos el año pasado para acceder a los Superchargers de Tesla dicen que no han podido ponerse en contacto con representantes de la empresa con sede en Austin.

Las acciones de Tesla subían un 0,7% el viernes a las 8:17 a.m., hora de Nueva York, antes del inicio de las operaciones regulares. La acción ha caído más del 30% este año.

Incertidumbre sobre Supercharger

Si bien Tesla proporciona actualizaciones trimestrales sobre la cantidad de estaciones y conectores Supercharger, no ha compartido información regularmente sobre cuánto se gasta en la red. No está claro cómo se compara el gasto de más de US$500 millones al que se refirió Musk con inversiones anteriores. Musk no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El director del negocio de recarga de vehículos eléctricos de BP Plc. en Estados Unidos dijo a Bloomberg esta semana que la petrolera estaba dispuesta a intervenir y trabajar con los socios inmobiliarios que Tesla pudiera haber abandonado. El director ejecutivo de Blink Charging Co., Brendan Jones, también dijo el jueves que la empresa estaba preparada para aprovechar la retirada de su competidor.

El giro de Musk recuerda a cuando anunció abruptamente a principios de 2019 que Tesla cerraría la mayoría de sus tiendas para vender casi completamente en línea. Diez días más tarde —después de que los propietarios se negaran a dejar que la compañía terminara sus contratos de arrendamiento— Musk dio marcha atrás y anunció que Tesla subiría los precios de los vehículos.

LM